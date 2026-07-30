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Biharsharif News: चाकूबाजी मामले में 3 नामजद तो 4 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: चाकूबाजी मामले में, प्रेम कुमार की हालत नाजुक है। पुलिस ने तीन नामजद और चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कुश कुमार के बयान पर मुकदमा हुआ है। हमले में प्रेम कुमार का पेट फट गया और आंतें बाहर आ गईं। इलाज पटना में चल रहा है।

Biharsharif News: चाकूबाजी मामले में 3 नामजद तो 4 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर

Biharsharif News: चाकूबाजी मामले में 3 नामजद तो 4 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर मछलहटा के समीप हुई खूनी झड़प में घायल प्रेम कुमार की हालत अब भी बनी है बेहद नाजुक घायल के दोस्त कुश कुमार के बयान पर दर्ज हुआ मुकदमा, जमालपुर व कटरा चौक के हैं आरोपी शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के हृदय स्थल चांदनी चौक स्थित मछलहटा के समीप मंगलवार देर शाम बदमाशों के दो गुटों के बीच हुई चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जानलेवा हमले को लेकर सदर थाने में तीन नामजद और चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सदर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि गंभीर रूप से घायल प्रेम कुमार के दोस्त कुश कुमार के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में जमालपुर निवासी शेखर कुमार व नीरज कुमार तथा कटरा चौक निवासी सोनू कुमार सहित चार अन्य अज्ञात बदमाशों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपी सोनू कुमार को घटना के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। जबकि, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

घायल की गंभीर स्थिति

आंत आ गई थी बाहर, हालत अब भी गंभीर: बदमाशों ने प्रेम कुमार और अहियापुर के वार्ड पार्षद के पुत्र आयान शहबाज पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। जानलेवा हमले में दोनों के पेट और शरीर पर कई गहरे घाव लगे हैं। हमला इतना बर्बर था कि प्रेम कुमार का पेट फट गया था और उसकी आंतें बाहर आ गई थीं। उसकी स्थिति अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है और पटना में इलाज चल रहा है।

पुलिस की कार्रवाई

पटना में पुलिस ने लिया घायल का बयान: थानाध्यक्ष ने बताया कि शेखपुरा पुलिस की टीम ने पटना जाकर इलाजरत घायल प्रेम कुमार का आधिकारिक बयान भी दर्ज कर लिया है। इसी बयान और घटनास्थल पर मौजूद कुश कुमार की शिकायत को आधार बनाकर पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस चाकूबाजी मामले में घायलों के नाम क्या हैं?
घायलों के नाम प्रेम कुमार और आयान शहबाज हैं।
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