Biharsharif News: चाकूबाजी मामले में 3 नामजद तो 4 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर मछलहटा के समीप हुई खूनी झड़प में घायल प्रेम कुमार की हालत अब भी बनी है बेहद नाजुक घायल के दोस्त कुश कुमार के बयान पर दर्ज हुआ मुकदमा, जमालपुर व कटरा चौक के हैं आरोपी शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के हृदय स्थल चांदनी चौक स्थित मछलहटा के समीप मंगलवार देर शाम बदमाशों के दो गुटों के बीच हुई चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जानलेवा हमले को लेकर सदर थाने में तीन नामजद और चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सदर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि गंभीर रूप से घायल प्रेम कुमार के दोस्त कुश कुमार के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में जमालपुर निवासी शेखर कुमार व नीरज कुमार तथा कटरा चौक निवासी सोनू कुमार सहित चार अन्य अज्ञात बदमाशों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपी सोनू कुमार को घटना के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। जबकि, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।