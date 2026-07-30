Biharsharif News: कट्टा-कारतूस के साथ दो बदमाश गिरफ्तार
Biharsharif News: करायपरसुराय थाना क्षेत्र के नेसरा गांव में पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा और छह जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उन्हें किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश में पकड़ा गया था। पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर दिया है।
Biharsharif News: किसी घटना को अंजाम देने के प्रयास में थे बदमाश करायपरसुराय थाना क्षेत्र के नेसरा गांव के पास हुई छापेमारी करायपरसुराय, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के नेसरा गांव के अमेला खंधा से पुलिस ने बुधवार की रात एक देसी कट्टा और छह जिंदा कारतूस के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे थे। पुलिस ने उनकी मंशा को विफल कर दिया। थानाध्यक्ष सुशील कुमार पासवान ने बताया कि संदिग्ध हालत में घूम रहे दो बदमाशों की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही प्रकाश कुमार, संतन कुमार, रविन्द्र कुमार के साथ सशस्त्र बलों ने छापेमारी की।
खंधा की घेराबंदी कर नेसरा गांव के उदय कुमार व जितेन्द्र कुमार को पकड़ा गया। तलाशी में उनके पास से हथियार मिला। उनसे पूछताछ कर यह पता किया जा रहा है कि उनकी मंशा क्या थी। (करायपरसुराय से पवन कुमार)
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