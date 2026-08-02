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Biharsharif News: अस्थावों में शराब के साथ एक धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: अस्थावां के कटहरी गांव में पुलिस ने एक तस्कर को चार लीटर चुलौआ शराब के साथ पकड़ा है। थानाध्यक्ष सत्यम कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति का नाम विदेशी पासवान है, जिसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है।

Biharsharif News: अस्थावों में शराब के साथ एक धराया

Biharsharif News: अस्थावां। थाना क्षेत्र के कटहरी गांव से पुलिस ने चार लीटर चुलौआ शराब के साथ एक तस्कर को पकड़ लिया है। थानाध्यक्ष सत्यम कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि विदेशी पासवान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। (अस्थावां से पप्पू कुमार)

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