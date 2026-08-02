Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: हिलसा में शराब के साथ 5 गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: हिलसा, निज प्रतिनिधि। हिलसा में शराब के साथ 5 गिरफ्तार हिलसा में शराब के साथ 5 गिरफ्तार हिलसा में शराब के साथ 5 गिरफ्तार

Biharsharif News: हिलसा में शराब के साथ 5 गिरफ्तार

Biharsharif News: हिलसा, निज प्रतिनिधि। उत्पाद थाना की पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से 40 लीटर चुलौआ शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि इस्लामपुर के इचहोस-तकिया गांव के संकर सपेरा को 14 लीटर, हिलसा सब्जी मंडी के पास से बाइक सवार सौरव कुमार व रौशन कुमार, योगीपुर मोड़ के पास बाइक सवार परवलपुर के मिल्कीपर गांव निवासी सत्येन्द्र कुमार व राजीव प्रसाद को गिरफ्तार किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News Hilsa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।