Biharsharif News: हिलसा में शराब के साथ 5 गिरफ्तार
Biharsharif News: हिलसा, निज प्रतिनिधि। हिलसा में शराब के साथ 5 गिरफ्तार हिलसा में शराब के साथ 5 गिरफ्तार हिलसा में शराब के साथ 5 गिरफ्तार
Biharsharif News: हिलसा, निज प्रतिनिधि। उत्पाद थाना की पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से 40 लीटर चुलौआ शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि इस्लामपुर के इचहोस-तकिया गांव के संकर सपेरा को 14 लीटर, हिलसा सब्जी मंडी के पास से बाइक सवार सौरव कुमार व रौशन कुमार, योगीपुर मोड़ के पास बाइक सवार परवलपुर के मिल्कीपर गांव निवासी सत्येन्द्र कुमार व राजीव प्रसाद को गिरफ्तार किया गया।
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