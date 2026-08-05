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Biharsharif News: काउंटर केस करने से पहले जांच ले पुलिस : हरिनारायण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: हरिनारायण प्रखंड क्रियान्वयन समिति की बैठक चंडी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल में हुई, जहां विधायक हरिनारायण सिंह ने काउंटर केस के मामलों की जांच पर जोर दिया। सदस्यों ने अधिकारियों से कई मुद्दों पर सवाल पूछे, जिसमें आय प्रमाण पत्र, दंत चिकित्सक की अनुपस्थिति और यूरिया की कालाबाजारी शामिल थे।

Biharsharif News: काउंटर केस करने से पहले जांच ले पुलिस : हरिनारायण

Biharsharif News: पेज 4 बॉटम काउंटर केस करने से पहले जांच ले पुलिस : हरिनारायण प्रखंड क्रियान्वयन समिति की बैठक में विधायक ने कहा चंडी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल के सभागार में हुई बैठक सदस्यों ने कई मुद्दों पर अधिकारियों से पूछे सवाल फोटो : चंडी बैठक-चंडी के सेंटर ऑफर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल के सभागार में बुधवार को बैठक में शामिल लोग। चंडी, एक संवाददाता। स्थानीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल के सभागार में बुधवार को प्रखंड क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। बैठक में शामिल पुलिस अधिकारी से विधायक हरिनारायण सिंह ने कहा कि काउंटर केस करने की प्रवृति बंद होनी चाहिए। काउंटर केस करने से पहले मामले की अच्छी से जांच करें। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रवीन्द्र कुमार ने की।

पिछली बैठक की संपुष्टि

बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक की संपुष्टि की गयी। संपुष्टि के दौरान प्रखंड कार्यालय परिसर में बने एसएफसी गोदाम को हटाकर अलग गोदाम निर्माण के लिए सीओ को जमीन खोजने का निर्देश दिया गया। विधायक ने पशुपालन विभाग के भवन पर कब्जा का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट अगली बैठक में देने का कहा। इसके अलावा, सदस्यों ने भी अधिकारियों से कई सवाल पूछे। आय प्रमाण पत्र बनवाने में होती है परेशानी : सदस्यों ने कहा कि आय प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी होती है। सीओ मणिकांत कुमार ने कहा कि जिनके पास जमीन नहीं है, राजस्व कर्मचारी के रिपोर्ट पर आय प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। पंचायतों में ग्राम सेवक के नहीं बैठने केमुद्दे पर बीडीओ राजदेव रजक ने कहा कि प्रखंड में 13 पंचायत है। इनमें मात्र तीन पंचायत सेवक कार्यरत हैं। दो ननये पंचायत सचिव आये हैं। सभी पंचायत में रोस्टर के अनुसार पंचायत सचिव बैठेंगे। सदस्य राजेश यादव ने अरौत पंचायत के वार्ड संख्या तीन में सात निश्चय के तहत नाली-गली में राशि बकाया का मुद्दा उठाया। बीपीआरओ ने कहा कि रॉयल्टी टैक्स कटा है। सदस्य ने आरोप लगाया कि सिर्फ एक ही वार्ड में रॉयल्टी टैक्स क्यों काटा गया है।

दंत चिकित्सक की अनुपस्थिति

रेफरल अस्पताल में 3 साल से दंत चिकित्सक नहीं : सदस्य मनोज कुमार ने कहा कि रेफरल अस्पताल में तीन साल से दंत चिकित्सक नहीं है। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि चिकित्सक की मांग की गयी है। सदस्यों ने प्रखंड में यूरिया की कालाबाजारी का मुद्दा उठाते हुए तय कीमत पर यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की। विधायक ने डीएओ को फोन कर सभी बीएओ के साथ बैठक करने व यूरिया बेचने के लिए गाइडलाइन जारी करने का निर्देश दिया।

पीओ को दी चेतावनी

पीओ को दी जेल जाने की चेतावनी : सदस्य निशा कुमारी ने वर्ष 2024 में दो योजनाओं के लिए मनरेगा व पंचायत समिति से राश निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों योजनाओं को मनरेगा के बेवसाइट से डिलीट कर दिया गया और दोनों योजनाओं को एक योजना बनाकर पष्टम वित्त से पूरी राशि निकाल ली। इस विधायक ने पीओ को चेतावनी देते हुए कहा कि जांच में गड़बड़ी मिली तो उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा। एक सदस्य ने माधोपुर गढ़ स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र में सेविका के घर से खाना बनाने का मामला उठाया। सीडीपीओ ने जांच करने का आश्वासन दिया। (चंडी से सरफराज आलम)

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में विधायक ने किस मुद्दे पर जोर दिया?
विधायक हरिनारायण सिंह ने काउंटर केस करने की प्रवृति बंद करने और मामलों की अच्छी से जांच करने पर जोर दिया।
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