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Biharsharif News: नशे में धुत पीएचईडी के प्रधान लिपिक कार्यालय से गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: नशे में धुत पीएचईडी के प्रधान लिपिक को उत्पाद विभाग की टीम ने ब्रेथ एनालाइजर जांच में पकड़ा। पहले भी 11 मार्च को शराब पीने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद अदालत में पेश किया गया। अब उसकी नौकरी पर भी खतरा है।

Biharsharif News: नशे में धुत पीएचईडी के प्रधान लिपिक कार्यालय से गिरफ्तार

Biharsharif News: नशे में धुत पीएचईडी के प्रधान लिपिक कार्यालय से गिरफ्तार उत्पाद विभाग की टीम ने ब्रेथ एनालाइजर से की जांच तो शराब पीने की हुई पुष्टि पूर्व में भी शराब के नशे में पकड़े गए थे लिपिक अभिमन्यु पांडेय शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शराब के नशे में धुत होकर सरकारी कार्यालय जाना पीएचईडी के एक प्रधान लिपिक को उस वक्त महंगा पड़ गया, जब उत्पाद विभाग की टीम ने उन्हें रंगेहाथों पकड़ लिया। किसी व्यक्ति द्वारा दी गई गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस त्वरित कार्रवाई से कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, सूचना मिलते ही उत्पाद दारोगा अमित आनंद अपने दलबल के साथ पीएचईडी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने प्रधान लिपिक अभिमन्यु पांडेय को ब्रेथ एनालाइजर मशीन में फूंक मारने को कहा। मौके पर की गई जांच में अल्कोहल की पुष्टि हुई।

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मेडिकल जांच और अदालत में पेशी

इसके बाद उन्हें तुरंत मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सीय परीक्षण में भी उनके शराब पीने की आधिकारिक पुष्टि हो गई। गिरफ्तारी के बाद प्रधान लिपिक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से वे जुर्माना भरकर बाहर आ गए हैं। 11 मार्च को भी हुई थी गिरफ्तारी: उत्पाद दारोगा ने बताया कि प्रधान लिपिक का नशे में पकड़े जाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व इसी वर्ष 11 मार्च को भी उन्हें शराब के नशे में धुत हालत में गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि प्रधान लिपिक मूल रूप से अरियरी प्रखंड के बेलछी गांव के निवासी हैं और पिछले कई वर्षों से पीएचईडी में कार्यरत हैं। दूसरी बार कार्रवाई होने से अब प्रधान लिपिक की नौकरी पर भी गंभीर खतरा मंडराने लगा है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

सामान्य प्रश्न

किस विभाग ने पीएचईडी के लिपिक को गिरफ्तार किया?
उत्पाद विभाग ने पीएचईडी के लिपिक को गिरफ्तार किया।
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