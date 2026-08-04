Biharsharif News: पंचायत सरकार भवन फांक रहा धूल, हमेशा लटकता है ताला
Biharsharif News: चेवाड़ा के पंचायत सरकार भवन करोड़ों रुपये की लागत से बने हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। ग्रामीणों का कहना है कि भवनों में हमेशा ताला लटकता रहता है और किसी कर्मचारी की उपस्थिति नहीं होती। बीडीओ अमर कुमार ने ध्यान दिया है और अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
Biharsharif News: पंचायत सरकार भवन फांक रहा धूल, हमेशा लटकता है ताला चेवाड़ा, निज संवाददाता। पंचायत वासियों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपये की लागत से बने पंचायत राज सरकार भवन अब सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों और प्रमाणपत्रों के लिए प्रखंड मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। इसी उद्देश्य से यहां पंचायत स्तरीय अधिकारियों और कर्मियों की नियुक्ति भी की गई थी। ग्रामीण राजेंद्र, विनोद, दिनेश, मदन और सुनील ने बताया कि इन भवनों में हमेशा ताला लटकता रहता है। कोई भी विभागीय कर्मचारी यहां ड्यूटी पर नहीं आता, जिससे ग्रामीणों को आज भी मजबूरी में प्रखंड कार्यालय जाना पड़ रहा है।
इस मामले में बीडीओ अमर कुमार ने बताया कि सभी पंचायत सरकार भवनों में कर्मियों की उपस्थिति के लिए रोस्टर तैयार है। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि कार्य में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की जांच कर अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)
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