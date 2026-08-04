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Biharsharif News: निश्चलगंज में 15 दिनों से चापाकल खराब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: निश्चलगंज में महादेव स्थान मंदिर के पास स्थित सरकारी चापाकल पिछले 15 दिनों से खराब है, जिससे श्रद्धालुओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत प्रतिनिधि ने पीएचईडी के जेई को सूचित किया है, लेकिन चापाकल की मरम्मत अब तक नहीं की गई।

Biharsharif News: निश्चलगंज में 15 दिनों से चापाकल खराब

Biharsharif News: निश्चलगंज में 15 दिनों से चापाकल खराब फोटो : निश्चलगंज चापाकल : निश्चलगंज में महादेव स्थान मंदिर के पास खराब चापाकल। एकंगरसराय, निज संवाददाता। प्रखंड के ओप पंचायत के निश्चलगंज में महादेव स्थान के पास सरकारी चापाकल 15 दिनों से खराब पड़ा हुआ है। पवित्र सावन माह में श्रद्धांलुओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पंचायत समिति प्रतिनिधि योगेश प्रसाद चन्द्रवंशी ने कहा कि खराब चापाकल की सूचना पीएचईडी के जेई को दी गयी है। लेकिन, चापाकल की मरम्मत नहीं कराया गया है।

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