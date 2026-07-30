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Biharsharif News: लहना स्कूल के बच्चों ने किया हंगामा, खाना खाने से किया इनकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: लहना स्कूल के बच्चों ने गुरुवार को एमडीएम के भोजन का बहिष्कार किया। बच्चों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से भोजन की गुणवत्ता में कमी आई है, जिस बारे में कई बार शिकायत की जा चुकी है।हालांकि एचएम ने बताया कि अधिकारीयों से भी सुधार की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई उपाय नहीं किया गया।

Biharsharif News: लहना स्कूल के बच्चों ने किया हंगामा, खाना खाने से किया इनकार

Biharsharif News: लहना स्कूल के बच्चों ने किया हंगामा, खाना खाने से किया इनकार बच्चों व अभिभावकों का आरोप, पकापकाया भोजन में गुणवत्ता की है कमी एचएम ने कहा, कई बार अधिकारियों से की शिकायत पर अबतक सुधार नहीं फोटो चेवाड़ा01 - लहना स्कूल में गुरुवार को एमडीएम भोजन का वहिष्कार करते बच्चे।

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छात्रों का विरोध

चेवाड़ा, निज संवाददाता। प्रखंड की लहना मध्य विद्यालय के बच्चों ने गुरुवार को एमडीएम का बहिष्कार किया तथा पकापकाया भोजन करने से इनकार कर दिया। बच्चों ने कहा कि पिछले कई माह से काफी घटिया खाना दिया जा रहा है। इसकी शिकायत कई बार एचएम से की गयी है। लेकिन, कोई सुधार नहीं दिख रहा है। रसोइया सुनीता देवी, सविता देवी व उमा देवी ने बताया कि स्कूल में करीब 400 बच्चे हैं। खाना भले ही सभी के लिये आता है। लेकिन, करीब 50 बच्चे ही खाना खाते हैं। हर दिन एक से डेढ़ केन भात फेंकना पड़ रहा है। अभिभावक सुनील कुमार, मदन कुमार व कुन्दन कुमार ने बताया कि पहले स्कूल में खाना बनता था, अब पकापकाया भोजन स्कूल को उपलब्ध कराया जाता है। इधर, एचएम नवीन कुमार ने बताया कि भोजन ठीक न रहने की शिकायत बच्चे अक्सर करते हैं।

प्रधान का जवाब

कई बार सुधार के लिये अधिकारियों से कहा गया है। लेकिन, सुधार नहीं हो रहा है। गुरुवार को अधिकांश बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)

प्रश्न और उत्तर

लहना स्कूल में छात्रों ने किस कारण से भोजन का बहिष्कार किया?
छात्रों ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से उन्हें काफी घटिया खाना दिया जा रहा है।
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