Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: श्मशान की जमीन पर भवन व चहारदीवारी निर्माण का विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: महादलितों ने शनिवार को चेवाड़ा में सरकारी भवन और चहारदीवारी निर्माण का विरोध किया। वे श्मशान घाट के रास्ते के बंद होने से नाराज थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनके पूर्वजों का निर्माण स्थल पर दाह संस्कार होता आया है और ऐसी स्थिति में निर्माण से गंभीर संकट उत्पन्न होगा।

Biharsharif News: श्मशान की जमीन पर भवन व चहारदीवारी निर्माण का विरोध

Biharsharif News: श्मशान की जमीन पर भवन व चहारदीवारी निर्माण का विरोध महादलितों ने किया हंगामा, निर्माण कार्य पर लगायी रोका 200 साल पुराने श्मशान घाट का रास्ता बंद किए जाने से भड़के लोग सीओ ने कहा, मामले की जांच करायी जाएगी, आवागमन के लिए मिलेगा रास्ता फोटो चेवाड़ा हंगामा : चेवाड़ा में श्मशान की जमीन पर चहारदीवारी निर्माण कार्य का विरोध करते महादलित टोले के लोग। चेवाड़ा, निज संवाददाता। नगर पंचायत के आजाद मोहल्ला स्थित महादलित टोले के सैकड़ों महिला-पुरुषों ने श्मशान घाट (चिरारी) की जमीन पर सरकारी भवन और चहारदीवारी निर्माण के विरोध में शनिवार को जमकर हंगामा किया।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: श्मशान की जमीन पर सरकारी भवन व चहारदीवारी निर्माण का विरोध

हंगामा और नाराजगी

आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जब कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, तो उग्र लोगों ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। हंगामा कर रहे गुज्जा मांझी, कमेश्वर मांझी, दिनेश मांझी, दारो मांझी, मतलु मांझी, सावित्री देवी, चम्पा देवी, बोलवा देवी आदि ने बताया कि उनके पूर्वज लगभग दो सौ साल से इसी जगह पर शवों का दाह संस्कार करते आ रहे हैं। अब सरकारी अधिकारियों द्वारा चिरारी की जमीन पर आलीशान बिल्डिंग बनाई जा रही है।

ग्रामीणों की चेतावनी

हद तो तब हो गई जब घेराबंदी कर श्मशान तक जाने का रास्ता भी पूरी तरह बंद कर दिया गया। नाराज ग्रामीणों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि गांव में करीब 20 प्रतिशत ऐसे गरीब और दलित परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। ऐसे में वे शवों को दाह संस्कार इसी श्मशान में करते हैं। नाराज लोगों ने व्यवस्था के खिलाफ गहरी नाराजगी जताते हुए भेदभाव का आरोप लगाया। उनका कहना था कि श्मशान की जमीकर पर भवन निर्माण होने से उनके समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि श्मशान जाने के लिए रास्ता हर हाल में देना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

सीओ का बयान

इधर, इस पूरे विवाद पर सीओ शोभा कुमारी ने बताया कि उन्हें यहां पदभार ग्रहण किए अभी दो सप्ताह ही हुए हैं। किस आधार पर घेराबंदी हो रही है, इसका पता लगाया जाएगा। यदि बाउंड्री के उस पार चिरारी या श्मशान घाट है और लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है, तो उन्हें जगह दी जाएगी। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महादलितों ने विरोध क्यों किया?
महादलितों ने श्मशान घाट की जमीन पर सरकारी भवन और चहारदीवारी निर्माण के खिलाफ विरोध किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।