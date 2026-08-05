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Biharsharif News: ऑपरेशन मुस्कान : एसपी ने लौटाए 50 गुमशुदा मोबाइल, लोगों के चेहरों पर लौटी खुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: ऑपरेशन मुस्कान के तहत शेखपुरा पुलिस ने बुधवार को 50 गुम हुए मोबाइल फोन वापस किए। एसपी हिमांशु की अपील है कि मोबाइल गुम होने पर लोग तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। इस पहल से अब तक 250 से अधिक मोबाइल वापस किए जा चुके हैं।

Biharsharif News: ऑपरेशन मुस्कान : एसपी ने लौटाए 50 गुमशुदा मोबाइल, लोगों के चेहरों पर लौटी खुशी

Biharsharif News: ऑपरेशन मुस्कान : एसपी ने लौटाए 50 गुमशुदा मोबाइल, लोगों के चेहरों पर लौटी खुशी जिले में अब तक 250 से अधिक मोबाइल किए जा चुके हैं वापस एसपी की अपील, मोबाइल गुम होने पर पोर्टल पर तुरंत दर्ज कराएं शिकायत फोटो 05 शेखपुरा 01- एसपी कार्यालय में बुधवार को अपने बरामद मोबाइल फोन के साथ धारक, एसपी हिमांशु व अन्य अधिकारी। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता।

ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल लौटाने की पहल

ऑपरेशन मुस्कान के तहत बुधवार को शेखपुरा पुलिस ने 50 लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन वापस कर उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान ला दी है। एसपी कार्यालय में आयोजित विशेष समारोह के दौरान एसपी हिमांशु, एएसपी डॉ. राकेश कुमार और डीआईयू की टीम ने मोबाइल धारकों को उनके फोन सौंपे। वापस किए गए इन मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत करीब 09 लाख 36 हजार रुपये आंकी गई है।

पुलिस और पब्लिक के बीच विश्वास बढ़ाना

एसपी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी का मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाता है, तो वे तुरंत भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी, फोन को ट्रैक करने और उसे बरामद करने में पुलिस को उतनी ही अधिक सहूलियत मिलेगी।

सफलता की ओर बढ़ता अभियान

पुलिस-पब्लिक के बीच कम हो रही दूरी: एसपी ने कहा कि ऑपरेशन मुस्कान केवल सामान लौटाने की पहल नहीं है, बल्कि यह पुलिस और पब्लिक के बीच की खाई को पाटने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। जब लोगों को उनका खोया हुआ मोबाइल वापस मिलता है, तो पुलिस के प्रति उनका विश्वास और गहरा होता है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जिले में अब तक लगभग 250 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन वापस किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि ऑपरेशन मुस्कान को सफल बनाने और इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

सामान्य प्रश्न

ऑपरेशन मुस्कान के तहत कितने मोबाइल वापस किए गए हैं?
ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक 250 से अधिक मोबाइल वापस किए गए हैं।
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