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Biharsharif News: बिन्द में भूमि विवाद के 5 मामलों का हुआ निपटारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: शनिवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान भूमि विवाद के पांच मामलों का现场 निपटारा किया गया। सीओ रामायण कुमार ने बताया कि बिंद, जहाना और मदनचक समेत अन्य गांवों से कुल सात मामले आए थे। दो मामलों में पक्षकार अनुपस्थित रहे।

Biharsharif News: बिन्द में भूमि विवाद के 5 मामलों का हुआ निपटारा

Biharsharif News: बिंद, निज संवाददाता। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में शनिवार को जनता दरबार लगा। इसमें भूमि विवाद से संबंधित पांच मामलों का ऑन दी स्पॉट निपटारा किया गया। सीओ रामायण कुमार ने कहा कि बिन्द, जहाना, मदनचक व अन्य गांव से भूमि विवाद के सात मामले आए थे। अन्य दो मामलों में पक्ष व विपक्ष के नहीं रहने से निपटारा नहीं हो सका है। कागज के साथ अगली बार उपस्थित होने को कहा गया है। मौके पर आरओ अर्चना यादव, एएसआई बीएन मंडल व अन्य मौजूद थे।

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