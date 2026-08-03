Biharsharif News: मानसिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार व नियमित योग जरूरी
Biharsharif News: शेखपुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम हुआ। बीके संजय ने तनाव, चिंता और अवसाद से लड़ने के उपाय बताए। उन्होंने पौष्टिक आहार, योग और व्यायाम को मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया। आधुनिक जीवनशैली के कारण मानसिक विकार बढ़ रहे हैं, इसलिए सकारात्मक सोच जरूरी है।
Biharsharif News: मानसिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार व नियमित योग जरूरी शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में सोमवार को नये नामांकित छात्र-छात्राओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम किया गया। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बीके संजय एवं उनकी टीम ने विद्यार्थियों को तनाव, चिंता, अवसाद, नशे की लत तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। मुख्य वक्ता बीके संजय ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को पहचानने तथा तनाव से दूर रहने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए नियमित पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद, योग और व्यायाम को स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।
उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवनशैली के कारण लोगों में तनाव और अन्य मानसिक विकार बढ़ रहे हैं। ऐसे में नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच के माध्यम से मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है। कार्यक्रम में डॉ. अविनाश कुमार, डॉ. अवधेश कुमार सुमन, डॉ. राहुल, कमलकांत, अभिषेक कुमार, विनय कुमार, डॉ. बीएन मिश्रा आदि मौजूद थे। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)
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