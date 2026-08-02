Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: सोहसराय और पावापुरी अस्पतालों में आज से शुरू होगी पॉली क्लीनिक सेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: सोहसराय और पावापुरी अस्पतालों में सोमवार से पॉली क्लीनिक सेवा की शुरुआत हो रही है। अब मरीजों को विभिन्न बीमारियों के लिए अलग-अलग अस्पतालों या निजी क्लीनिकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक ही परिसर में विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श और इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।

Biharsharif News: सोहसराय और पावापुरी अस्पतालों में आज से शुरू होगी पॉली क्लीनिक सेवा

Biharsharif News: सोहसराय और पावापुरी अस्पतालों में आज से शुरू होगी पॉली क्लीनिक सेवा एक ही छत के नीचे मिलेंगी विशेषज्ञ चिकित्सकीय सुविधाएं फोटो : अस्पताल : सोहसराय शहरी स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को प्रसूता का विवरणी लेतीं स्वास्थ्य कर्मी। बिहारशरीफ, एक संवाददाता। जिले के शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है।

नई व्यवस्था का लाभ

स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार से शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोहसराय और पावापुरी में पॉली क्लीनिक सेवा की शुरुआत होगी। इस नई व्यवस्था के तहत अब मरीजों को विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों या निजी क्लिनिकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक ही परिसर में विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श और इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जयप्रकाश सिंह ने बताया कि सरकार का उद्देश्य लोगों को उनके घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं

पॉली क्लीनिक शुरू होने से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। पॉली क्लिनिक में नेत्र रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, कान-नाक-गला (ईएनटी), बाल रोग, त्वचा रोग के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा जनरल मेडिसीन की सुविधा भी दी जाएगी। जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार कल्पना कुमारी ने बताया कि इस व्यवस्था से सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पॉली क्लीनिक सेवा कब शुरू होगी?
पॉली क्लीनिक सेवा सोमवार से शुरू होगी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pawapuri Bihar Biharsharif News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।