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Biharsharif News: रिवाइज : ब्रह्मगावां के 564 एकड़ में आकार लेगा औद्योगिक हब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: इस्लामपुर के ब्रह्मगावां में 564 एकड़ में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। डीएम और विधायक ने निरीक्षण किया और स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना के लाभ बताए। यहां फूड प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन यूनिटें लगने से पलायन पर रोक लगेगी।

Biharsharif News: रिवाइज : ब्रह्मगावां के 564 एकड़ में आकार लेगा औद्योगिक हब

Biharsharif News: इस्लामपुर के ब्रह्मगावां में 564 एकड़ में आकार लेगा औद्योगिक हब डीएम व विधायक ने चिह्नित स्थल का लिया जायजा, ग्रामीणों से बात दूर कीं शंकाएं फूड प्रोसेसिंग व फैब्रिकेशन यूनिटें लगने से युवाओं को मिलेगा रोजगार, रुकेगा पलायन फोटो डीएम ब्रह्मगावां : इस्लामपुर के ब्रह्मगावां में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का गुरुवार को स्थलीय निरीक्षण करतीं डीएम उदिता सिंह, विधायक रुहेल रंजन व अन्य। बिहारशरीफ/इस्लामपुर, कार्यालय प्रतिनिधि। नालंदा जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने के लिए इस्लामपुर प्रखंड के ब्रह्मगावां में 564 एकड़ में विशाल औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल एरिया) बनाया जाएगा।

स्थलीय निरीक्षण

गुरुवार को डीएम उदिता सिंह व विधायक रुहेल रंजन ने अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर प्रस्तावित जमीन का जायजा लिया। इंडस्ट्रियल एरिया के आकार लेने से जिले के आर्थिक ढांचे को काफी मजबूती मिलेगी। कृषि उत्पादों पर रहेगा खास फोकस: विधायक ने कहा कि नए औद्योगिक हब में मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण) और जनरल फैब्रिकेशन की यूनिटें लगाई जाएंगी।

कृषि उत्पादों पर फोकस

चूंकि, नालंदा एक कृषि प्रधान जिला है, इसलिए यहां पैदा होने वाली सब्जियों और अनाजों से जुड़े उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को तरजीह मिलेगी। इसके अलावा छोटे और मध्यम स्तर के तकनीकी व निर्माण उद्योगों (एमएसएमई) को भी जगह दी जाएगी, ताकि बड़े पैमाने पर काम शुरू हो सके। किसानों की बढ़ेगी आमदनी, युवाओं को रोजगार: निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्थानीय ग्रामीणों और किसानों से सीधी बातचीत की और उन्हें इस प्रोजेक्ट के फायदे बताए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस इलाके के विकसित होने से लोगों के रहन-सहन में बड़ा बदलाव आएगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने से किसानों को उनकी फसलों का उचित और बेहतर दाम घर के पास ही मिल जाएगा।

स्थानीय लोगों के लिए लाभ

इसके अलावा, हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जिससे रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में होने वाले पलायन पर रोक लगेगी। इलाके में बिछेगा सड़कों का जाल: औद्योगिक पार्क के आकार लेने से ब्रह्मगावां और इसके आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे का भी तेजी से विकास होगा। सड़कों का जाल बिछेगा और बिजली, जलापूर्ति व परिवहन जैसी आधुनिक सुविधाएं बहाल होंगी।

आर्थिक विकास की दिशा में कदम

डीएम ने कहा कि यह प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र नालंदा को राज्य के औद्योगिक नक्शे पर एक नई पहचान दिलाएगा। साथ ही, यह भारी निवेश को आकर्षित कर क्षेत्रीय आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनेगा। मौके पर पप्पू सिंह, ललित सिंह, दयानंद शर्मा उर्फ बड़ेलाल सिंह, कल्लू सिंह, नवलेश कुमार, निवास कुमार, कन्हाई महतो व अन्य स्थानीय लोग भी मौजूद थे。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार की यूनिटें लगाई जाएंगी?
इस औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग और जनरल फैब्रिकेशन की यूनिटें लगाई जाएंगी।
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