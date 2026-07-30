Biharsharif News: चंडी में 132/33 केवी का नया ग्रिड पूरी तरह चार्ज हो गया है। इससे नालंदा जिले के किसानों और व्यवसायियों को निर्बाध बिजली मिलेगी। नए ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन के जुड़ने से लो-वोल्टेज की समस्या समाप्त होगी। इससे कृषि और उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी।

Biharsharif News: चंडी का नया ग्रिड चार्ज: 7 प्रखंडों को मिलेगी निर्बाध बिजली, लो-वोल्टेज से निजात 132/33 केवी का नया ग्रिड, चंडी-हरनौत ट्रांसमिशन लाइन और दो पावर ट्रांसफॉर्मर हुए चार्ज चंडी, नगरनौसा, नूरसराय और थरथरी समेत आसपास के लाखों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा लोड बंटेगा तो ओवरलोडिंग का झमेला होगा खत्म, खेती और उद्योग-धंधों को मिलेगी नई रफ्तार फोटो बिजली चंडी: चंडी में बने नये बिजली ग्रिड के चार्ज करने के दौरान तकनीकी टीम के इंजीनियर। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि।

नई ग्रिड की शुरुआत नालंदा जिले के लोगों, खासकर किसानों और व्यवसायियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। चंडी में 132/33 केवी का नया ग्रिड उपकेंद्र बुधवार को पूरी तरह उर्जान्वित (चार्ज) हो गया है। इसके साथ ही 132 केवी की चंडी-हरनौत डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और 50-50 एमवीए क्षमता के दो बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर ने भी काम करना शुरू कर दिया है। इस नई व्यवस्था से जिले के नौ प्रखंडों और आसपास के इलाकों में लो-वोल्टेज और बार-बार बिजली कटने (ट्रिपिंग) की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। इन इलाकों को मिलेगा सीधा फायदा: चंडी में नए ग्रिड के चालू होने से चंडी, नगरनौसा, नूरसराय, थरथरी, चैनपुर, बिरनावां, भोभी, इंदौत और डियावां पीएसएस (पावर सब स्टेशन) से जुड़े लाखों घरेलू, कृषि और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। गर्मी या धान की रोपनी के सीजन में जब बिजली की मांग अचानक बढ़ती है, तो पुरानी लाइनों पर ओवरलोडिंग हो जाती थी। अब नए ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन के जुड़ने से ग्रिड का लोड बंट जाएगा। इससे किसानों को मोटर चलाने के लिए भरपूर और अच्छी वोल्टेज वाली बिजली मिलेगी, जिससे सिंचाई की समस्या दूर होगी।

भविष्य की बिजली की मांग ऊर्जा विभाग के सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी अजय कुमार यादव ने बताया कि चंडी ग्रिड का चालू होना गुणवत्तापूर्ण बिजली देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे इलाके के विकास को और रफ्तार मिलेगी।वहीं, ट्रांसमिशन कंपनी (बीएसपीटीसीएल) के एमडी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि नई व्यवस्था से नालंदा की बिजली आपूर्ति व्यवस्था काफी मजबूत हुई है। अब घरेलू, कृषि और औद्योगिक लोड को आसानी से संभाला जा सकेगा। ओवरलोडिंग कम होने से न सिर्फ आज, बल्कि भविष्य में बढ़ने वाली बिजली की मांग को भी बिना किसी रुकावट के आसानी से पूरा किया जा सकेगा। आज से चंडी तो जल्द अन्य पीएसएस को बिजली: नये ग्रिड को चार्ज होने के बाद अब इससे जुड़े पीएसएस को बिजली देने की तैयारी में विभाग जुटा है। ट्रांसमिशन विभाग के अनुसार पहले फेज में शुक्रवार से चंडी पीएसएस को बिजली दी जाएगी। उसके बाद अन्य पीएसएस को भी चंडी ग्रिड से निर्बाध बिजली दी जाएगी।