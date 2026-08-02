Biharsharif News: एक करोड़ से जिला विधिज्ञ संघ का बनेगा नया भवन
Biharsharif News: शहर के निजी सभागार में जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष चंद्रमौली यादव और महासचिव विनोद सिंह का नागरिक अभिनंदन किया गया। महासचिव ने बताया कि एक करोड़ की लागत से अधिवक्ताओं के लिए नया विधानसभा भवन बनाया जाएगा, जिसकी स्वीकृति बिहार स्टेट बार काउंसिल ने प्रदान की है।
Biharsharif News: एक करोड़ से जिला विधिज्ञ संघ का बनेगा नया भवन जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष व महासचिव का नागरिक अभिनंदन फोटो 02मनोज06 - शहर के निजी सभागार में रविवार को जिला विद्यिज्ञ संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रमौलि यादव एवं महासचिव विनोद सिंह का नागरिक अभिनंदन करते लोग। शेखपुरा, निज संवाददाता। जिला विधिज्ञ संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रमौली यादव और महासचिव सचिव विनोद कुमार सिंह का शहर के एक निजी सभागार में सम्मानित किया गया। मौके पर अभियोजन पदाधिकारी सत्यनारायण प्रसाद और जेल अधीक्षक लाल बाबू सिंह भी मौजूद रहे। महासचिव ने कहा कि एक करोड़ की लागत से अधिवक्ताओं के लिए विधिज्ञ संघ भवन का निर्माण किया जाएगा।
बिहार स्टेट बार काउंसिल ने नए भवन बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। निरंजन कुमार, सुबेलाल यादव, डॉ अंजलि कुमारी, पूजा कुमारी, अजीत कुमार, मनोज कुमार मन्नू, अमित कुमार, लालू कुमार यादव,अमित कुमार आदि मौजूद थे।
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