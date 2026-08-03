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Biharsharif News: जिला के सभी 9 नए डिग्री कॉलेजों में 10 तक शिक्षक करेंगे योगदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: जिला के सभी 9 नए डिग्री कॉलेजों में 10 अगस्त तक शिक्षक योगदान करेंगे। पीपीयू की तीसरी सूची के अनुसार नामांकन जारी है, लेकिन 50 फीसदी से अधिक सीटें खाली रहेंगी। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र जैसे विषयों में चार वर्षीय डिग्री की पढ़ाई होगी।

Biharsharif News: जिला के सभी 9 नए डिग्री कॉलेजों में 10 तक शिक्षक करेंगे योगदान

Biharsharif News: जिला के सभी 9 नए डिग्री कॉलेजों में 10 तक शिक्षक करेंगे योगदान पीपीयू की जारी तीसरी सूची के अनुसार नामांकन जारी बावजूद 50 फीसदी से अधिक सीटें रह जाएंगी खाली इन कॉलेजों में 6 विषयों में होंगी चार वर्षीय डिग्री की पढ़ाई बिहारशरीफ, निज संवाददाता।

डिग्री कॉलेजों में नामांकन

जिला के सभी नौ नए डिग्री कॉलेजों में 10 अगस्त तक शिक्षक योगदान करेंगे। पीपीयू ने डिग्री कॉलेजों में छह विषयों में नामांकन के लिए तीसरी सूची जारी कर दी है। उसके अनुसार नामांकन जारी है। अगर जारी सूची के अनुसार सभी बच्चे नामांकन ले लेंगे, तब भी 50 फीसदी से अधिक सीटें खाली रह जाएंगी। इन कॉलेजों में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र समेत छह विषयों में चार वर्षीय डिग्री की पढ़ाई होनी है। इसके लिए हर कॉलेज में 12 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होनी है।

कॉलेजों के खोलने के लाभ

कतरीसराय राजकीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रो. रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि इन कॉलेजों के खुलने से अब ग्रामीण इलाकों में भी बच्चों को उच्च शिक्षा आसानी से उपलब्ध होंगी। वे घरों में रहते हुए भी आसानी से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। बहुत से छात्र खासकर ग्रामीण इलाकों की बेटियां दूरी के कारण इंटर के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती थीं। अब वे भी उच्च शिक्षा आसानी से अपने ही गांवों के आसपास पा सकेंगी। इन प्रखंडों में खुले हैं नौ नए डिग्री कॉलेज : रहुई के पतासंग बालेश्वर प्रसाद प्लस टू, नूरसराय हाई स्कूल, बिंद उतरथू मध्य विद्यालय, नगरनौसा लोदीपुर मगध विद्यापीठ, कतरीसराय बादी टेकनारायण प्लस टू, थरथरी भतहर मध्य विद्यालय, करायपरसुराय मखदूमपुर मध्य विद्यालय, परवलपुर नेहुआपर मध्य विद्यालय और सरमेरा गोपालबाद परणावां पीएम श्री हाई स्कूल। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

सामान्य प्रश्न

कितने नए डिग्री कॉलेज खोले गए हैं?
जिला के सभी 9 नए डिग्री कॉलेज खोले गए हैं।
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