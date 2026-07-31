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Biharsharif News: लापरवाही : नगर निगम के वार्ड-9 में नाले के टूटे ढक्कन के कारण हो रहे हादसे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: नगर निगम के वार्ड-9, मोगलकुआं-बौलीपर मोहल्ले में नाले के टूटे ढक्कन के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में जलजमाव से राहगीर अक्सर नाले में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों से कई बार अनुरोध किया है।

Biharsharif News: लापरवाही : नगर निगम के वार्ड-9 में नाले के टूटे ढक्कन के कारण हो रहे हादसे

Biharsharif News: लापरवाही : नगर निगम के वार्ड-9 में नाले के टूटे ढक्कन के कारण हो रहे हादसे मोगलकुआं-बौलीपर मोहल्ले की सड़क पर जगह-जगह टूटे हैं लोहे के ढक्कन बारिश में जलजमाव से सड़क और नाले का मिट जाता है अंतर बाइक सवार और बच्चे अक्सर नाले में गिरकर हो रहे चोटिल फोटो : नाला मोगल : मोगलकुआं-बौलीपर मोहल्ले में नाले के टूटे और क्षतिग्रस्त लोहे की जाली। बिहारशरीफ, एक संवाददाता। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर नौ मोगलकुआं-बौलीपर मोहल्ले में नाले के टूटे और क्षतिग्रस्त लोहे की जाली स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। इस कारण अक्सर हादसे हो रहे हैं। मोहल्ले की मुख्य सड़क पर कई जगह नाले की जाली टूटी हुई है। इससे राहगीरों को हर समय दुर्घटना का डर बना रहता है। बरसात के दिनों में जलजमाव होने पर सड़क पूरी तरह पानी से भर जाती है और सड़क व खुले नाले के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। ऐसे में बाइक सवार, साइकिल चालक, स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अक्सर नाले में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। मोहल्लेवासी कुणाल कुमार, अमित कुमार, पूजा देवी, रेखा देवी, रामप्रवेश प्रसाद, शिवनारायण सिंह, गुड़िया देवी, सुनील कुमार, धर्मेंद्र कुमार और रीना देवी ने बताया कि बरसात शुरू होते ही इस सड़क पर चलना किसी जोखिम से कम नहीं रहता। जलजमाव के कारण नाले का पता नहीं चलता और थोड़ी सी चूक होने पर लोग सीधे नाले में गिर जाते हैं। कई बाइक सवार और पैदल राहगीर चोटिल हो चुके हैं। बच्चों को स्कूल भेजने और महिलाओं को बाजार आने-जाने में हमेशा डर बना रहता है।

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रात में बढ़ जाती है और परेशानी

रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं रहने से खतरा और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। टूटी जाली की मरम्मत या नई जाली लगाने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया, तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। वार्ड पार्षद अमानुल्लाह ने बताया कि मोगलकुआं-बौलीपर मोहल्ले की समस्या को लेकर नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही सड़क और क्षतिग्रस्त नाले के ढक्कनों की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाएगा। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

सामान्य प्रश्न

किस वार्ड में नाले के टूटे ढक्कन के कारण समस्या हो रही है?
यह समस्या नगर निगम के वार्ड-9, मोगलकुआं-बौलीपर मोहल्ले में हो रही है।
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