Biharsharif News: लापरवाही : नगर निगम के वार्ड-9 में नाले के टूटे ढक्कन के कारण हो रहे हादसे मोगलकुआं-बौलीपर मोहल्ले की सड़क पर जगह-जगह टूटे हैं लोहे के ढक्कन बारिश में जलजमाव से सड़क और नाले का मिट जाता है अंतर बाइक सवार और बच्चे अक्सर नाले में गिरकर हो रहे चोटिल फोटो : नाला मोगल : मोगलकुआं-बौलीपर मोहल्ले में नाले के टूटे और क्षतिग्रस्त लोहे की जाली। बिहारशरीफ, एक संवाददाता। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर नौ मोगलकुआं-बौलीपर मोहल्ले में नाले के टूटे और क्षतिग्रस्त लोहे की जाली स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। इस कारण अक्सर हादसे हो रहे हैं। मोहल्ले की मुख्य सड़क पर कई जगह नाले की जाली टूटी हुई है। इससे राहगीरों को हर समय दुर्घटना का डर बना रहता है। बरसात के दिनों में जलजमाव होने पर सड़क पूरी तरह पानी से भर जाती है और सड़क व खुले नाले के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। ऐसे में बाइक सवार, साइकिल चालक, स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अक्सर नाले में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। मोहल्लेवासी कुणाल कुमार, अमित कुमार, पूजा देवी, रेखा देवी, रामप्रवेश प्रसाद, शिवनारायण सिंह, गुड़िया देवी, सुनील कुमार, धर्मेंद्र कुमार और रीना देवी ने बताया कि बरसात शुरू होते ही इस सड़क पर चलना किसी जोखिम से कम नहीं रहता। जलजमाव के कारण नाले का पता नहीं चलता और थोड़ी सी चूक होने पर लोग सीधे नाले में गिर जाते हैं। कई बाइक सवार और पैदल राहगीर चोटिल हो चुके हैं। बच्चों को स्कूल भेजने और महिलाओं को बाजार आने-जाने में हमेशा डर बना रहता है।