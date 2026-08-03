Biharsharif News: नीम के पेड़ों की पूजा को लेकर नाग पंचमी पर नालंदा में अजीबोगरीब मामला सामने आया। लोग नीम की मोटी टहनियां तोड़कर घर ले गए, जिससे पर्यावरण को नुकसान हुआ। वहीं, राजस्थान के पदमपुरा गांव में नीम के पेड़ों को भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर उनकी रक्षा की जाती है।

Biharsharif News: राजस्थान में नीम बना ‘नारायण’, नालंदा में नाग पंचमी पर नीम पेड़ों को पहुंचाया गया नुकसान पत्तियों की जगह नीम की मोटी-मोटी डालियां तोड़ ले गए लोग, पर्यावरण को नुकसान घरों के साथ-साथ दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर भी बांधी गईं नीम की टहनियां

नीम के प्रति आस्था राजस्थान के पदमपुरा गांव में देवनारायण का रूप मानकर नीम की होती है पूजा फोटो 03 नूरसराय 01 - बिहारशरीफ में सोमवार की सुबह नागपंचमी के अवसर पर नीम की डालियां तोड़कर ले जाते लोग। नूरसराय, निज प्रतिनिधि। हिंदू धर्म में नीम के पेड़ को भगवान विष्णु का प्रतीक यानी ‘नीम नारायण’ माना जाता है। इसके औषधीय गुणों और धार्मिक महत्व के कारण इसकी पूजा की जाती है। लेकिन, सोमवार को नागपंचमी के अवसर पर जिले में बिल्कुल विपरीत और हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली। यहां लोगों ने आस्था के नाम पर नीम के पेड़ों के साथ जमकर ‘हैवानियत’ की। लोगों ने सिर्फ पत्तियां नहीं तोड़ीं, बल्कि पेड़ों की मोटी-मोटी डालियां तोड़ अपने घर ले गए, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है।

परंपरागत मान्यताएं परंपरा के नाम पर अजीबोगरीब चलन: मान्यता और आयुर्वेद के अनुसार, नागपंचमी के दिन सुबह खाली पेट नीम की पत्तियों को पीसकर या चबाकर खाना चाहिए। यह एक प्राकृतिक रक्तशोधक है, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और शरीर को शीतलता प्रदान करता है। बरसात के दिनों में फैलने वाले तरह-तरह के संक्रमणों को रोकने में नीम बेहद कारगर है। लेकिन, जिले में एक अजीबोगरीब चलन देखने को मिल रहा है। लोग औषधीय लाभ के लिए पत्तियां तोड़ने के बजाय नीम की मोटी टहनियों को बेरहमी से काटते नजर आए। हैरानी की बात तो तब हुई जब लोगों ने इन टहनियों को केवल अपने घरों के दरवाजों पर ही नहीं लगाया, बल्कि दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों पर भी बांधकर घूमते दिखे।

पद्मपुरा गांव से सीख राजस्थान के पदमपुरा गांव से लेनी चाहिए सीख : नालंदा के लोगों को राजस्थान के अजमेर जिले स्थित पदमपुरा गांव से सीख लेने की जरूरत है। इस गांव में पीढ़ियों से नीम का पेड़ न काटने और उसे किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाने की परंपरा चली आ रही है। मान्यताओं के मुताबिक, नीम का पेड़ भगवान विष्णु के रूप ‘देवनारायण’ से जुड़ा है। पदमपुरा गांव में अधिकतर आबादी गुर्जर समाज की है और उनके ईष्ट देव भगवान देवनारायण ही हैं। यही वजह है कि गांव वाले नीम के पेड़ों को भगवान का स्वरूप मानकर उसकी रक्षा करते हैं। नीम के पेड़ों के प्रति लोगों में इतनी गहरी आस्था है कि पेड़ काटने या उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति पर पंचायत द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। (नूरसराय से पुतूल सिंह)