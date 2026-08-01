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Biharsharif News: छात्राओं की सुरक्षा के लिए चल रहा नया सवेरा अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: जिले में छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘नया सवेरा अभियान’ के तहत जागरूकता कार्यकम चलाए जा रहे हैं। जयरामपुर और कुसुंभा थाना क्षेत्र के विद्यालयों में पुलिस ने छात्राओं को साइबर अपराध, बाल श्रम, मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर जागरूक किया।

Biharsharif News: छात्राओं की सुरक्षा के लिए चल रहा नया सवेरा अभियान

Biharsharif News: छात्राओं की सुरक्षा के लिए चल रहा नया सवेरा अभियान साइबर अपराध और छेड़खानी के खिलाफ किया गया जागरूक जयरामपुर और कुसुंभा थाना क्षेत्र के विद्यालयों में पुलिस ने चलाया विशेष अभियान शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘नया सवेरा अभियान’ के तहत लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

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छात्राओं को जागरूक करना

इसी कड़ी में जयरामपुर और कुसुंभा थाना क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में पुलिस टीम ने छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। अभियान के दौरान पुलिस ने बच्चों को साइबर अपराध, बाल श्रम, मानव तस्करी, छेड़खानी और यौन शोषण जैसे गंभीर सामाजिक अपराधों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी।

पुलिस दीदी और अभया ब्रिगेड की मदद

जागरूकता अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के अपराधों से बचाव के उपाय विस्तार से बताए। छात्राओं को विशेष रूप से महिला सुरक्षा के लिए बनाई गई पुलिस दीदी और अभया ब्रिगेड की कार्यप्रणाली तथा उनकी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें प्रेरित किया गया कि किसी भी विपरीत या असहज परिस्थिति में वे घबराएं नहीं, बल्कि बेझिझक आगे आकर पुलिस की मदद लें।

आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर

आपात स्थिति के लिए साझा किए गए हेल्पलाइन नंबर: विद्यालय, कोचिंग संस्थान या सार्वजनिक रास्तों पर आते-जाते समय छात्राओं के साथ होने वाली छेड़खानी जैसी घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए महिला पुलिस पदाधिकारियों के सार्वजनिक संपर्क नंबर (हेल्पलाइन) भी स्कूल परिसर में उपलब्ध कराए गए। पुलिस ने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि किसी भी आपात स्थिति में इन नंबरों पर संपर्क करते ही उन्हें त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही, पुलिस टीम ने सख्त लहजे में स्पष्ट चेतावनी दी है कि छात्राओं की सुरक्षा में बाधा डालने वाले या उन्हें परेशान करने वाले मनचलों और असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

सामान्य प्रश्न

नया सवेरा अभियान किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है?
बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘नया सवेरा अभियान’ चलाया जा रहा है।
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