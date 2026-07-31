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Biharsharif News: समाजसेवियों ने कटोरिया सेवा शिविर में भोले भंडारी का किया महारुद्राभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: कटोरिया सेवा शिविर में नालंदा के समाजसेवियों ने सावन माह के दूसरे दिन भोले भंडारी का महारुद्राभिषेक किया। इस शिविर में कांवड़ियों की सेवा करने का संकल्प लिया गया। आचार्य सुधांशु पांडेय ने वैदिक मंत्रों से रुद्राभिषेक का आयोजन किया, जिसमें समाजसेवियों ने शिव की उपासना के महत्व को बताया।

Biharsharif News: समाजसेवियों ने कटोरिया सेवा शिविर में भोले भंडारी का किया महारुद्राभिषेक

Biharsharif News: नालंदा के समाजसेवियों ने कटोरिया सेवा शिविर में भोले भंडारी का किया महारुद्राभिषेकबांका के कटोरिया में नालंदा के समाजसेवी एक माह तक कांवड़ियों की करेंगे सेवा फोटो : 31नूरसराय 01 : कटोरिया सेवा शिविर में रुद्राभिषेक करते नालंदा के समाजसेवी। नूरसराय, निज प्रतिनिधि। सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले मार्ग में बांका जिला के कटोरिया स्थित नि:शुल्क नालंदा जिला कांवरियां सेवा शिविर में सावन माह के दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंगोंपरि महारुद्राभिषेक हुआ। शिविर में नालंदा जिले के दर्जनों समाजसेवियों ने भोले भंडारी का रुद्राभिषिक किया।

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कांवड़ियों की सेवा का महत्व

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सामान्य प्रश्न

कटोरिया सेवा शिविर में महारुद्राभिषेक कब किया गया?
कटोरिया सेवा शिविर में सावन माह के दूसरे दिन महारुद्राभिषेक किया गया।
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