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Biharsharif News: नालंदा खंडहर की सुरक्षा अब बी-सैप जवानों के हाथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: नालंदा खंडहर की सुरक्षा अब बी-सैप जवानों के हाथों में होगी। पहले निजी एजेंसी के 28 गार्ड सुरक्षा का जिम्मा संभालते थे। राजभवन की पहल पर राज्य सरकार ने 11 प्रमुख स्थलों की सुरक्षा बी-सैप को सौंपने का निर्णय लिया है। हाल में हुई मारपीट ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग को और मजबूत किया है।

Biharsharif News: नालंदा खंडहर की सुरक्षा अब बी-सैप जवानों के हाथ

Biharsharif News: नालंदा खंडहर की सुरक्षा अब बी-सैप जवानों के हाथ अभी निजी एजेंसी के 28 गार्डों के भरोसे है विश्व धरोहर की सुरक्षा राजभवन की पहल पर राज्य के 11 प्रमुख स्थलों की सुरक्षा होगी मजबूत कुछ दिन पहले पर्यटन व कर्मियों के बीच मारपीट का मामला रहा था चर्चा में फोटो : नालंदा खंडहर-प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष। नालंदा, निज संवाददाता। ​विश्व धरोहर की सूची में शामिल नालंदा खंडहर की सुरक्षा अब बी-सैप (विशेष सशस्त्र वाहिनी) जवानों के हाथों में होगी। अभी इस धरोहर व देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा निजी एजेंसी के जिम्मे हैं। इसके 28 गार्ड खंडहर परिसर व यहां आने वाले लोगों की सुरक्षा करते हैं। इससे पहले भी विश्व प्रसिद्ध धरोहर की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग उठ चुकी है।

सुरक्षा व्यवस्था का निर्णय

दरअसल, राजभवन की पहल पर राज्य सरकार ने बिहार के 11 प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों की सुरक्षा का जिम्मा बी-सैप को देने का निर्णय लिया है। कुछ दिन पहले खंडहर परिसर में घूमने के आये एक युवक व निजी एजेंसी के कर्मियों के बीच मारपीट के मामले ने काफी तूल पकड़ा था। स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्णय को इसी घटना से जोड़कर देख रहे हैं।

गार्ड से नहीं डरते हैं लोग

सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस की तैनाती की मांग काफी समय से हो रही है। लोगों की मानें तो इससे स्थानीय दुकानदारों व वाहन चालकों की मनमानी में भी कमी आएगी। मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल : कुछ दिन पहले ही खंडहर परिसर से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक कर्मी व एक युवक आपस में मारपीट करते दिख रहे थे। कर्मी का कहना था कि युवक और एक युवती संग अश्लील हरकत कर रहे थे। मना करने पर युवक ने अपने साथियों को बुलाकर मारपीट की। वहीं, युवक का कहना था कि वह अपनी महिला दोस्त के साथ घूमने आया था। इसी दौरान गार्ड समेत तीन कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। उसके साथ गयी लड़की के साथ गलत हरकत की। हालांकि, इस मामले में किसी पक्ष ने एफआईआर नहीं करायी थी। मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने अपनी ओर से मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

हैरान करने वाला पुलिस का रवैया

विश्व प्रसिद्ध स्थान, जहां दुनियाभर से पर्यटक आते हैं, वहां की पुलिस का ऐसा रवैया हैरान करने वाला है। शायद इन्हीं शिकायतों पर राज्यपाल ने अपनी तरफ से संज्ञान लिया है।

लिखित आदेश का इंतज़ार

​नालंदा खंडहर के साइट इंचार्ज विक्रम झा ने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वर्तमान में खंडहर परिसर में निजी एजेंसी के 28 गार्ड तैनात हैं। बी-सैप जवानों की तैनाती के संदर्भ में अभी तक विभाग से कोई लिखित आदेश या दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। निर्देश मिलते ही व्यवस्था लागू की जाएगी। (नालंदा से प्रमोद चंद्र झा)

सामान्य प्रश्न

नालंदा खंडहर की सुरक्षा अब किसके द्वारा की जाएगी?
नालंदा खंडहर की सुरक्षा अब बी-सैप जवानों के हाथों में होगी।
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