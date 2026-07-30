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Biharsharif News: नालन्दा इंजीनियरिंग कॉलेज : छात्रों के बीच वित्तीय प्रबंधन आधारित ली गयी परीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छात्रों के लिए वित्तीय प्रबंधन पर आधारित परीक्षा आयोजित की गई। प्राचार्य गोपालानंदन ने बताया कि विद्यार्थियों को पैसे बचाने की आदत डालनी चाहिए। आईआईएम बोधगया और भारतीय म्यूचुअल फंड संघ ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे सफल छात्रों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

Biharsharif News: नालन्दा इंजीनियरिंग कॉलेज : छात्रों के बीच वित्तीय प्रबंधन आधारित ली गयी परीक्षा

Biharsharif News: नालन्दा इंजीनियरिंग कॉलेज : छात्रों के बीच वित्तीय प्रबंधन आधारित ली गयी परीक्षा विद्यार्थी जीवन से बचत करने की आदत डालने को की गयी प्रेरित चंडी, एक संवाददाता। नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के सहयोग से बुधवार को विद्यार्थियों के बीच वित्तीय प्रबंधन जागरूकता आधारित परीक्षा ली गयी। प्राचार्य गोपालनंदन ने कहा कि विद्यार्थी जीवन से ही कुछ कुछ पैसे की बचत करने की आदत डालनी चाहिए। आईआईएम बोधगया व भारतीय म्यूचुअल फंड संघ द्वारा परीक्षा व जागरूकता कार्यक्रम कराया गया। सफल विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वित्तीय प्रबंधन और सही आर्थिक निर्णय लेने के प्रति जागरूक करना था।

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आज के दौर में तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता भी बेहद जरूरी है। इससे छात्र अपने आय, बचत और निवेश के फैसले समझदारी से ले सकते हैं। आईआईएम बोधगया के वित्तीय साक्षरता राजदूत रॉबर्ट मर्चेंट ने व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, नियमित बचत, म्यूचुअल फंड और सेबी के सुरक्षा नियमों पर विस्तार से बताया। प्रोफेसर अविनाश कुमार, डॉ राजेश रंजन सिन्हा व अन्य मौजूद थे।

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