Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: राजगीर युवा महोत्सव में नालंदा कॉलेज के छात्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: राजगीर में नशामुक्ति जागरूकता अभियान के तहत युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। नालंदा कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, गायन समूह और नृत्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता दिखाई। प्राचार्य ने छात्रों की उपलब्धियों पर गर्व किया और विजेताओं को सम्मानित किया। इस उत्सव ने छात्रों की प्रतिभा और नशामुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाई।

Biharsharif News: राजगीर युवा महोत्सव में नालंदा कॉलेज के छात्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन

Biharsharif News: नशामुक्ति कार्यक्रम : राजगीर युवा महोत्सव में नालंदा कॉलेज के छात्रों ने किया बेहतर प्रदर्शन नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, गायन समूह व नृत्य प्रतियोगिताओं में दिखायी प्रतिभा फोटो : नालंदा कॉलेज : राजगीर यूवा महोत्सव में सोमवार को विजेता प्रतिभागी व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। नशामुक्ति जागरूकता अभियान के तहत राजगीर में सोमवार को युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। नालंदा कॉलेज के प्रतिभागियों ने नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, गायन समूह व नृत्य प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किया। प्राचार्य सुनीता सिन्हा ने बताया कि इस कॉलेज के प्रतिभागी समूह गायन में प्रथम, नुक्कड़ नाटक में तो नृत्य समूह में तृतीय स्थान हासिल की।

चित्रकला प्रतियोगिता में प्रिया गुप्ता ने बाजी मारी। विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, व मेडल देकर सम्मानित किया गया है। एनएसएस समन्वयक डॉ. सरवदा कश्यप व डॉ़ संगीता कुमारी ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया। समूह गायन में संजना सिन्हा, सुधांशु कुमार, रितु कुमारी, गोविंदा कुमार, विक्रांत कुमार व विक्रम जैक, नुक्कड नाटक की टीम में अविनाश कुमार, नेहा कुमारी, मिकी कुमारी, सिमरन कुमारी, नैन्सी कश्यप, प्रभाकर कुमार, लव कुमार, ईशांत सिन्हा व राजा तो समूह नृत्य समूह में रिया प्रियंशु, अन्वेषा रानी, स्वरा, अंजलि कुमारी व सलोनी कुमारी ने बेहतर प्रदर्शन किया। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।