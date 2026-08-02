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Biharsharif News: नागपंचमी: बाजारों में दिखी चहल-पहल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: नागपंचमी के अवसर पर चेवाड़ा बाजार में रविवार को भीड़-भाड़ हुई। लोग पर्व के लिए जरूरत के सामान खरीदने में लगे रहे। बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कई दुकानें लगी थीं, जहां कटहल और आम की बिक्री हुई। हालांकि, कीमतें सामान्य से अधिक थीं।

Biharsharif News: नागपंचमी: बाजारों में दिखी चहल-पहल

Biharsharif News: नागपंचमी: बाजारों में दिखी चहल-पहल फोटो चेवाड़ा बाजार: चेवाड़ा बाजार में रविवार को कटहल की खरीदारी करते लोग। चेवाड़ा, निज संवाददाता। नागपंचमी सोमवार को मनेगी। पर्व को लेकर चेवाड़ा बाजार में रविवार को काफी चहल-पहल दिखी। लोग जरूरत के सामान की खरीदारी करने में जुटे दिखे। खरीदारों की भीड़ से बाजार में दिन भर मेला सा नजारा दिखो। पर्व को लेकर सदर बाजार में आम व कटहल की कई अस्थायी दुकानें लगायी गयी थीं। हालांकि, अन्य दिनों की अपेक्षा दुकानदारों ने ग्राहकों से कीमत अधिक वसूले। धान का लावा सात सौ रुपये किलो से एक हजार रुपये किलो बेचा गया ।

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मालदह आम 120 से 250 रुपए, कलकतिया 40 से 80 तो पका हुआ कटहल 80 रुपये किलो बेचा गया। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)

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