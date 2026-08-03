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Biharsharif News: नाग पंचमी : नाग देवता को श्रद्धालुओं ने लगाया दूध-लावा का भोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं ने शिवालयों में दूध, लावा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर नाग देवता से सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। इसे पारंपरिक लोक परंपराओं के साथ मनाया गया, जिसमें कटहल के कोबा और पकें आम खाने की परंपरा भी शामिल थी। महिलाओं ने लोकगीत गाए और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं।

Biharsharif News: नाग पंचमी : नाग देवता को श्रद्धालुओं ने लगाया दूध-लावा का भोग

Biharsharif News: नाग पंचमी : नाग देवता को श्रद्धालुओं ने लगाया दूध-लावा का भोग पूजा अर्चना कर मांगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद कटहल के कोबा और आम खाने की रही परंपरा फोटो अलग से बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान टीम। श्रावण मास की प्रथम सोमवारी के साथ नाग पंचमी भी मनायी गयी। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने शिवालयों एवं नाग देवता के पूजा स्थलों पर पहुंचकर दूध, लावा, पुष्प, दूब और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। लोगों ने नाग देवता से परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की रक्षा, अच्छी वर्षा और भरपूर फसल की कामना करते हुए आशीर्वाद मांगा। महिलाओं ने व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवता की पूजा-अर्चना की।

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धार्मिक मान्यता

धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है तथा परिवार पर आने वाले संकट दूर होते हैं। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग को उनका प्रिय गण माना जाता है। इसी कारण सावन मास में शिव पूजा के साथ नाग पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा और दूध अर्पित किया तथा नाग देवता को दूध और लावा चढ़ाकर मंगलमय जीवन की कामना की। निभायी गयीं चली रहीं परंपराएं : ग्रामीण इलाकों में नाग पंचमी की पारंपरिक लोक परंपराएं भी पूरे उत्साह के साथ निभाई गईं। इस दिन घरों में कटहल के कोबा और पके आम खाने की परंपरा का पालन किया गया। बुजुर्गों ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसे शुभ माना जाता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर पारंपरिक भोजन ग्रहण करते हैं। पर्व के अवसर पर लोगों ने अपने घरों के चारों ओर गोबर से घेरा बनाकर धार्मिक परंपरा निभाई। साथ ही मुख्य द्वार और घर के सभी कमरों के दरवाजों पर नीम की टहनियां लगाईं। सुबह नीम की दातून करने के बाद नीम की पत्तियों का घोल बनाकर उसका सेवन भी किया। ग्रामीणों का मानना है कि यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ी है, बल्कि वर्षा ऋतु में मौसमी बीमारियों से बचाव और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का भी संदेश देती है। महिलाओं ने गाये गीत : कई स्थानों पर महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत गाए और बच्चों ने भी उत्साह के साथ पूजा-अर्चना में भाग लिया। मंदिरों में प्रसाद वितरण हुआ तथा श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को नाग पंचमी की शुभकामनाएं दीं। पावापुरी निवासी इंद्रदेव सिंह, अजय कुमार, पंकज सिन्हा ने बताया कि नाग पंचमी का पर्व केवल पूजा का नहीं, बल्कि प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर भी है।

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व्रत रख नाग देवता की पूजा

नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद संजीव प्रसाद सिंह, ई प्रिंस राज ने बताया कि नाग पंचमी पर व्रत रखकर नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। इस दिन नीम और गोबर का उपयोग करने की परंपरा स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। धार्मिक जानकारों का कहना है कि नाग पंचमी भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। नागों की पूजा, नीम का उपयोग, गोबर से घर की शुद्धि और पारंपरिक खान-पान यह दर्शाते हैं कि भारतीय लोकजीवन में धर्म और पर्यावरण संरक्षण का गहरा संबंध रहा है। यही कारण है कि यह पर्व आज भी आस्था के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण और सामाजिक समरसता का संदेश देता है।

सामान्य प्रश्न

नाग पंचमी पर क्या पूजा की जाती है?
नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं ने नाग देवता की पूजा की और दूध, लावा, पुष्प, दूब और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की।
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