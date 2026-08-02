Biharsharif News: नागपंचमी पर आम और कटहल की हुई जमकर बिक्री
Biharsharif News: सरमेरा बाजार में नागपंचमी के अवसर पर दिनभर लोगों की चहल पहल रही। आम और कटहल की खरीदारी में तेजी आई, जहां मालदह आम की कीमत 150 रुपए प्रति किलो थी और पकें कटहल का दाम 60 से 80 रुपए प्रति किलो रहा।
Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। नागपंचमी को लेकर सरमेरा बाजार में रविवार को दिनभर चहल पहल रही। लोगों ने जमकर आम और कटहल की खरीदारी की। फल कारोबारी राधे पासवान, मनोज साव, परमानंद मालाकार व अन्य ने कहा कि 150 रुपए प्रति किलो मालदह आम बिके। जबकि, पका कटहल का फल निकालकर 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम बिके।
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