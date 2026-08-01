Biharsharif News: प्रखंड कार्यालय के समीप झाड़ी में मिला सरकारी परिचारी का शव

पुलिस जांच

प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध, पुलिस मामले की जांच में जुटी शेखोपुरसराय (शेखपुरा), एक संवाददाता। जिले के शेखोपुरसराय प्रखंड कार्यालय के समीप शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां स्थित एक झाड़ी से प्रखंड कार्यालय में ही कार्यरत एक सरकारी परिचारी का शव बरामद हुआ। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और इलाके में सनसनी फैल गयी। जानकारी के अनुसार, कुछ स्थानीय लोगों ने झाड़ी में शव पड़ा देखा और इसकी सूचना डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही शेखोपुरसराय थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। एएसआई जय कुमारी यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टा मामला संदिग्ध लग रहा है। जांच की जा रही है। परिजन से भी जानकारी जुटायी जाएगी। बीडीओ अमित गौरव ने बताया कि मृतक पिछले करीब एक सप्ताह से ड्यूटी पर नहीं आ रहा था। हालांकि, वह प्रखंड कार्यालय के आवासीय परिसर स्थित अपने आवास में ही मौजूद था। मुंगेर का रहने वाला था मृतक पुलिस जांच में मृतक की पहचान मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करिजाही गांव निवासी सुनील शोरेन के पुत्र मुकेश कुमार के रूप में हुई है। वह शेखोपुरसराय प्रखंड कार्यालय में सरकारी परिचारी के पद पर कार्यरत था और ब्लॉक के आवासीय परिसर में ही अपने परिवार के साथ रहता था। (घाटकुसुंभा से राज कमल)