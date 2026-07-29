Biharsharif News: राजगीर नगर परिषद की आय बढ़ाने पर हुई चर्चा

पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की उठायी मांग राजगीर, निज संवाददाता। नगर परिषद कार्यालय में बुधवार को सामान्य बोर्ड की बैठक की गयी। बैठक में मुख्य रूप से नगर परिषद की आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गयी। साथ ही विकास योजनाओं की समीक्षा की गयी। पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाकर उन्हें दूर करने की मांग की। बैठक की अध्यक्षता मुख्य पार्षद जीरो देवी ने की। बैठक में विधायक कौशल किशोर भी शामिल हुए। पिछली बैठक की कार्रवाई की पुष्टि के साथ बैठक शुरू हुई। विभिन्न वार्डों में चल रही सड़क, नाली, जलनिकासी, पेयजल, स्ट्रीट लाइट एवं साफ-सफाई से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने का निदेश दिया गया।

आय बढ़ाने के उपाय

सशक्त स्थायी समिति द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन (रैटिफिकेशन) किया गया। साथ ही नगर परिषद की आय बढ़ाने, कर वसूली में तेजी लाने तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विचार-विमर्श हुआ। शहर में नियमित सफाई व्यवस्था, कचरा उठाव, जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान तथा पेयजल आपूर्ति को और बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया। पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों में खराब सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई, खराब स्ट्रीट लाइटों को बदलने, सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव, अतिक्रमण हटाने तथा बरसात के मौसम में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। इस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने संबंधित शाखाओं को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्य पार्षद ने कहा कि नगर परिषद का उद्देश्य राजगीर को एक स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित पर्यटन नगर के रूप में विकसित करना है। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अजीत कुमार, उप सभापति मुनि देवी, पार्षद डॉ. अनिल कुमार, महेंद्र प्रसाद यादव, मुन्ना कुमार, मीरा कुमारी, अनीता सिन्‍हा, श्यामदेव राजवंशी, कविता कुमारी, मनीषा कुमारी आदि शामिल हुए। (राजगीर से अनूप कुमार)