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Biharsharif News: पहाड़पुर सिपाह का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन ने बिहारशरीफ के पहाड़पुर मोहल्ला का निरीक्षण किया। उन्होंने जलनिकासी के लिए नाला निर्माण योजना बनाने का आदेश दिया। इस दौरान नागरिकों से समस्याएं सुनकर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। उप नगर आयुक्त व अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे।

Biharsharif News: पहाड़पुर सिपाह का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण

Biharsharif News: पहाड़पुर सिपाह का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण जलनिकासी के लिए नाला निर्माण योजना बनाने का दिया आदेश फोटो : नगर आयुक्त : बिहारशरीफ पहाड़पुर मोहल्ला का शनिवार को निरीक्षण करते नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। नगर निगम के वार्ड नंबर 47, 49 एवं 50 के विभिन्न मोहल्लों का शनिवार को नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन ने निरीक्षण किया। इस दौरान वहां जलजमाव की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जलनिकासी के लिए नाला निर्माण योजना बनाने का आदेश दिया। पहाड़पुर, सिपहा व अन्य मोहल्लों में उन्होंने मोहल्लेवासियों से इसकी जानकारी भी ली। साथ ही उनकी समस्याओं को सुना।

मौके पर उप नगर आयुक्त शम्स रजा, नगर प्रबंधक साकेश कुमार सिन्हा व अन्य मौजूद थे।

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