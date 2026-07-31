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Biharsharif News: लापता बालक की लाश पोखर से मिली, डूबकर मौत की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: लापता बालक की लाश मतोखर दह के पोखर से पुलिस ने बरामद किया है। लापता बालक की लाश मतोखर दह के पोखर से पुलिस ने बरामद किया है।

Biharsharif News: लापता बालक की लाश पोखर से मिली, डूबकर मौत की आशंका

Biharsharif News: लापता बालक की लाश पोखर से मिली, डूबकर मौत की आशंका शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। लापता बालक की लाश मतोखर दह के पोखर से पुलिस ने बरामद किया है। मृतक 10 साल का मो अतीक है जो मतोखर दह पर से ही गुरुवार की रात को लापता हुए था। इस सम्बंध में परिजनों द्वारा सदर थाना में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के बाद काफी तलाश के बाद भी बालक का कुछ पता नहीं चल पाया था। शुक्रवार को बालक की लाश पानी के ऊपर आया, तब उसपर नजर पड़ी। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

डॉक्टरों ने डूब कर मौत होने की बात कही है। बताया जाता है कि बालक मूल रूप से जमुई का निवासी है जो अपने पिता मो. शमशाद के साथ अपने ननिहाल में ही बस गया था। अहियापुर में मो मुन्ना के यहां रह रहा था। मतोखर दह में चल रहे उर्स मेला को देखने परिवार के साथ बालक गया था।

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