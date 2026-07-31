Biharsharif News: करोड़ों की स्ट्रीट लाइटें बरसात में हुईं फुस्स, अंधेरे में डूबे वार्ड

बिजली कनेक्शन का अभाव

स्थानीय नगर पंचायत क्षेत्र में करोड़ों की लागत से लगाई गईं स्ट्रीट लाइटें पहली बरसात में ही दम तोड़ने लगी हैं। विभिन्न वार्डों में सैकड़ों लाइटें खराब होकर बंद पड़ी हैं। इसके कारण रात के समय पूरे इलाके में अंधेरा छा जाता है और राहगीरों के साथ-साथ आम ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोल के स्विच बोर्ड में दौड़ रहा करंट, हादसे का डर स्थिति केवल अंधेरे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो रही है। कई स्थानों पर पोल में लगे स्विच बोर्ड में करंट आने की शिकायतें सामने आई हैं। निमी गांव के ग्रामीण मुकेश कुमार, राजीव कुमार और छोटी कुमार ने बताया कि बरसात के दौरान तकनीकी खराबी या कार्बन जमने के कारण अधिकांश लाइटें काम नहीं कर रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पोल पर लगे स्विच से लाइट ऑन-ऑफ करने के दौरान लोगों को करंट के झटके लग रहे हैं, जिससे सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।