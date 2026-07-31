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Biharsharif News: करोड़ों की स्ट्रीट लाइटें बरसात में हुईं फुस्स, अंधेरे में डूबे वार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: शेखोपुरसराय में करोड़ों की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइटें बरसात में खराब हो गई हैं। सैकड़ों लाइटें बंद होने के कारण रात में अंधेरा फैल गया है। कई पोल में करंट आने से हादसे का खतरा है। कार्यपालक पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर मरम्मत नहीं हुई तो एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

Biharsharif News: करोड़ों की स्ट्रीट लाइटें बरसात में हुईं फुस्स, अंधेरे में डूबे वार्ड

Biharsharif News: करोड़ों की स्ट्रीट लाइटें बरसात में हुईं फुस्स, अंधेरे में डूबे वार्ड कई जगहों पर पोल लगे पर नहीं जुड़ा बिजली कनेक्शन ईओ ने कहा, मरम्मत में लापरवाही करने वाली एजेंसी होगी ब्लैकलिस्ट फोटो शेखोपुरसराय : नगर पंचायत में पोल पर खराब लाइटें। शेखोपुरसराय, निज संवाददाता।

बिजली कनेक्शन का अभाव

स्थानीय नगर पंचायत क्षेत्र में करोड़ों की लागत से लगाई गईं स्ट्रीट लाइटें पहली बरसात में ही दम तोड़ने लगी हैं। विभिन्न वार्डों में सैकड़ों लाइटें खराब होकर बंद पड़ी हैं। इसके कारण रात के समय पूरे इलाके में अंधेरा छा जाता है और राहगीरों के साथ-साथ आम ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोल के स्विच बोर्ड में दौड़ रहा करंट, हादसे का डर स्थिति केवल अंधेरे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो रही है। कई स्थानों पर पोल में लगे स्विच बोर्ड में करंट आने की शिकायतें सामने आई हैं। निमी गांव के ग्रामीण मुकेश कुमार, राजीव कुमार और छोटी कुमार ने बताया कि बरसात के दौरान तकनीकी खराबी या कार्बन जमने के कारण अधिकांश लाइटें काम नहीं कर रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पोल पर लगे स्विच से लाइट ऑन-ऑफ करने के दौरान लोगों को करंट के झटके लग रहे हैं, जिससे सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

घाटिया सामग्री का इस्तेमाल

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि योजना में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह कि चरुआमा समेत कई स्थानों पर पोल और लाइटें तो काफी पहले खड़ी कर दी गईं, लेकिन आज तक उनमें बिजली का कनेक्शन ही नहीं जोड़ा गया है।

कार्रवाई की चेतावनी

मेंटेनेंस नहीं हुआ तो कार्रवाई: मामले की गंभीरता और लोगों की शिकायतों को देखते हुए कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की अविलंब मरम्मत के लिए संबंधित एजेंसी को सख्त निर्देश दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय पर मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं हुआ तो एजेंसी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। (शेखोपुरसराय से राज कमल)

अधिकांश प्रश्न

स्थानीय नगर पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें क्यों खराब हुईं?
स्थानीय नगर पंचायत क्षेत्र में करोड़ों की लागत से लगाई गईं स्ट्रीट लाइटें पहली बरसात में ही दम तोड़ने लगी हैं।
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