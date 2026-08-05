Biharsharif News: चंडी में सड़क हादसा, दूध कारोबारी की मौत
Biharsharif News: चंडी, एक संवाददाता। चंडी में सड़क हादसा, दूध कारोबारी की मौत चंडी में सड़क हादसा, दूध कारोबारी की मौत चंडी में सड़क हादसा, दूध कारोबारी की मौत
Biharsharif News: चंडी, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के टूरिस्ट वे ऑफर राजगीर में जगतपुर गांव के पास मंगलवार की रात सड़क हादसे में दूध कारोबारी की मौत हो गयी। मृतक की पहचान डीहरा गांव निवासी धर्मदेव यादव के 28 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार के रूप में की गयी है। धक्का मारने वाला स्कॉर्पियो का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। परिजनों ने बताया कि वह दूध बेचकर परिवार का भरण-पोषण करता है। देर शाम में घर लौटने के बाद स्कॉर्पियों ने उसे कुचल दिया। हादसे में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार झा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। गाड़ी नंबर के आधार पर चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। (चंडी से सरफराज आलम)
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