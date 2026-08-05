Biharsharif News: हिलसा में डूबने से अधेड़ की मौत
Biharsharif News: हिलसा, निज प्रतिनिधि। हिलसा में डूबने से अधेड़ की मौत हिलसा में डूबने से अधेड़ की मौत हिलसा में डूबने से अधेड़ की मौत
Biharsharif News: हिलसा, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के उगन बिगहा गांव में बुधवार की सुबह पईन में डूबने से अधेड़ की मौत हो गयी। मृतक केदार प्रसाद के 48 वर्षीय पुत्र अनिल प्रसाद थे। परिजनों ने बताया कि वे सुबह में टहलने निकले थे। उसी दौरान फिसलकर पईन में गिर गये। घटना की जानकारी पाकर जमा हुए ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। थानाध्यक्ष चंद्रभानू ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। शव को उनके हवाले कर दिया है।
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