Biharsharif News: मुख्य पार्षद ने राशन कार्ड के आवेदनों का लिया जायजा
Biharsharif News: मुख्य पार्षद धनंजय कुमार ने हिलसा नगर परिषद कार्यालय में राशन कार्ड के ऑनलाइन आवेदनों की जांच की। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभुक राशन कार्ड की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। अब तक 300 आवेदक फार्म जमा कर चुके हैं और किसी भी समस्या के लिए कार्यालय में सलाह ले सकते हैं।
Biharsharif News: मुख्य पार्षद ने राशन कार्ड के आवेदनों का लिया जायजा फोटो : हिलसा राशन : हिलसा नगर परिसर में राशन कार्ड के आवेदनों की जांच करते मुख्य पार्षद धनंजय कुमार। हिलसा, निज प्रतिनिधि। नगर परिषद कार्यालय में मुख्य पार्षद धनंजय कुमार ने राशन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन व संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शहर को कोई भी पात्र लाभुक, राशन कार्ड की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। अभी तक 300 आवेदकों ने फार्म जमा किया है। उन्होंने कहा कि किसी को दिक्कत है तो कार्यालय में आकर जानकारी ले सकते हैं। (हिलसा से मनीष कुमार)
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