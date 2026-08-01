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Biharsharif News: मुख्य पार्षद ने सफाई काम का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: सरमेरा के नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सन्नी कुमार ने सफाई कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने नालों और जलजमाव वाले क्षेत्रों में ब्लीचिंग पावडर छिड़कने का आदेश दिया। इसके साथ ही, वार्ड पार्षदों को अपने क्षेत्रों में सफाई की नियमित निगरानी करने की सलाह दी गई।

Biharsharif News: मुख्य पार्षद ने सफाई काम का किया निरीक्षण

Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। नगर पंचायत में मुख्य पार्षद सन्नी कुमार ने सफाई काम का निरीक्षण किया। इसमें उन्होंने नालों व जलजमाव वाले इलाकों में ब्लीचिंग पावडर का छिड़काव करने का आदेश दिया। साथ ही वार्ड पार्षदों को अपने इलाके की सफाई काम की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा है।

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