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Biharsharif News: बाबा मणिराम बाबा मंदिर में नगर निगम ने चढ़ाया लंगोट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बाबा मणिराम बाबा मंदिर में नगर निगम द्वारा सोमवार को लंगोट चढ़ाया गया। महापौर अनिता देवी और नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन ने पूजा-अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शहर की सुख-समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में अन्य पार्षद भी मौजूद थे।

Biharsharif News: बाबा मणिराम बाबा मंदिर में नगर निगम ने चढ़ाया लंगोट

Biharsharif News: बाबा मणिराम बाबा मंदिर में नगर निगम ने चढ़ाया लंगोट महापौर, नगर आयुक्त व पार्षदों ने की पूजा-अर्चना शहर की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की फोटो : निगम लंगोट : बाबा मणीराम अखाड़ा पर सोमवार को लंगोट चढ़ातीं मेयर अनिता देवी, नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। नगर निगम की ओर से सोमवार को बाबा मणीराम अखाड़ा मंदिर में पारंपरिक श्रद्धा के साथ लंगोट चढ़ाया गया। महापौर अनिता देवी व नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन ने विधिवत पूजा-अर्चना कर शहर की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की मंगल कामना की। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा मणीराम से नगरवासियों के सुखद जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और विकास की प्रार्थना की।

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कार्यक्रम में अमरेश कुमार, वीणा देवी, संजय कुमार व अन्य मौजूद थे।

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