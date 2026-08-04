Biharsharif News: बाबा मणिराम बाबा मंदिर में नगर निगम ने चढ़ाया लंगोट

Biharsharif News: बाबा मणिराम बाबा मंदिर में नगर निगम ने चढ़ाया लंगोट
Biharsharif News: बाबा मणिराम अखाड़ा मंदिर में नगर निगम ने लंगोट चढ़ाने का कार्य किया। महापौर अनिता देवी और नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन ने पूजा-अर्चना कर शहर की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। श्रद्धालुओं ने बेहतर स्वास्थ्य और विकास के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल थे।
Biharsharif News: बाबा मणिराम बाबा मंदिर में नगर निगम ने चढ़ाया लंगोट महापौर, नगर आयुक्त व पार्षदों ने की पूजा-अर्चना शहर की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की फोटो : निगम लंगोट : बाबा मणीराम अखाड़ा पर लंगोट चढ़ातीं मेयर अनिता देवी, नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। नगर निगम की ओर से बाबा मणीराम अखाड़ा मंदिर में पारंपरिक श्रद्धा के साथ लंगोट चढ़ाया गया। महापौर अनिता देवी व नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन ने विधिवत पूजा-अर्चना कर शहर की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की मंगल कामना की। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा मणीराम से नगरवासियों के सुखद जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और विकास की प्रार्थना की।
कार्यक्रम में अमरेश कुमार, वीणा देवी, संजय कुमार व अन्य मौजूद थे।
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