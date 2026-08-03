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Biharsharif News: गिरिहिंडा के ऐतिहासिक शिवमंदिर में दूर-दूर से पहुंचे श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: गिरिहिंडा के ऐतिहासिक शिवमंदिर में सावन माह की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ी। भक्तजन जलाभिषेक करने दूर-दूर से आए। पूर्व विधायक विजय सम्राट ने अपने समर्थकों के साथ पूजा अर्चना की। मेला के नजारे जैसे दृश्य के बीच बारिश भी हुई, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं आई।

Biharsharif News: गिरिहिंडा के ऐतिहासिक शिवमंदिर में दूर-दूर से पहुंचे श्रद्धालु

Biharsharif News: गिरिहिंडा के ऐतिहासिक शिवमंदिर में दूर-दूर से पहुंचे श्रद्धालु मेला के जैसा दिखा नजारा, पूर्व विधायक भी समर्थकों के साथ की पूजा अर्चना बाबा धाम से लौटने वाले कांवरिये भी काफी संख्या में दर्शन पूजन को पहुंचे फोटो 03मनोज01 - शेखपुरा के गिरिहिंडा पहाड़ पर स्थित महाभारतकालीन शिव मंदिर में पहली सोमवार पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 03मनोज02 - शेखपुरा के गिरिहिंडा पहाड़ के शिव मंदिर में पूजा करते पूर्व विधायक विजय सम्राट व अन्य। चेवाड़ा01 - चेवाड़ा की पुरानी कचहरी के पास शिवमंदिर में पूजा करते श्रद्धालु। बरबीघा01- बरबीघा के कुसेढ़ी गांव स्थित बाबा पंचबदन मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़ शेखपुरा, निज संवाददाता।

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श्रद्धालुओं की भीड़

सावन माह की पहली सोमवारी को शहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। गिरिहिंडा पहाड़ पर स्थित महाभारतकालीन शिव मंदिर में दूर-दूर से भक्तजन जलाभिषेक करने पहुंचे। बोल बम के जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। बारिश होने के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। शेखपुरा के पूर्व विधायक विजय सम्राट ने भी अपने समर्थकों के साथ भोलेनाथ एवं माता पार्वती की पूजा की। पहाड़ पर मेला के जैसा नजारा दिखा। मंदिर परिसर में जगह-जगह अस्थायी दुकानें सजायी गयी थीं। बाबा धाम से दर्शन कर लौटने वाले कांवरिये भी काफी संख्या में पहाड़ पर पहुंचे। पुजारी रामप्रवेश दास ने बताया कि यहां भक्तों की सहूलियत के लिए बेहतर इंतजाम किये गये हैं।

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पुराने शिवालयों में भी भीड़

इधर, शहर के स्टेशन चौक, तीनमुहानी मोड़, चांदनी चौक, थाना परिसर स्थित शिवालयों में दिनभर शिवभक्तों की भीड़ जुटी रही। शाम में शिव-पार्वती का विशेष शृंगार किया गया। बरबीघा के कुसेढ़ी गांव स्थित बाबा पंच बदन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उम्र पड़ी। अहले सुबह से कतारें लगी रहीं। भोले भंडारी के दरबार में उमड़ी भीड़ : चेवाड़ा। नगर पंचायत के बेलदारी, पुरानी कचहरी समेत ग्रामीण इलाकों के शिवालयों में भक्तों ने पहली सोमवारी पर भोले शंकर का जलाभिषेक किया। ऊं नम: शिवाय के जयघोष से पूरा इलाका गुंजायमान होते रहा। बाजारों में काफी चहल पहल दिखी।

सामान्य प्रश्न

गिरिहिंडा के शिवमंदिर में कब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी?
सावन माह की पहली सोमवारी को गिरिहिंडा के शिवमंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ी।
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