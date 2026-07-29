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Biharsharif News: अरघौती धाम दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: शेखपुरा के अरघौती धाम दुर्गा मंदिर में चैत्र नवरात्र की नवमी पर भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। पूजा समिति ने 101 कन्याओं को भोज कराया। मंदिर में भक्ति जागरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। महानवमी और दशमी पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद बांटने की योजना है।

Biharsharif News: अरघौती धाम दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़

Biharsharif News: अरघौती धाम दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़ फोटो 27मनोज01 - शेखपुरा में अरघौती धाम दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा प्रतिमा शेखपुरा, निज संवाददाता। चैत्र नवरात्र की नवमी को शहर के अरघोती धाम दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। पूजा समिति द्वारा 101 कन्याओं को भोज कराया गया। मंदिर प्रांगण में माता की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूजा समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, अशोक कुमार व अन्य ने बताया कि महानवमी एवं दशमी को श्रद्धालुओं के बीच खीर का प्रसाद बांटा जाएगा।

इधर, चेवाड़ा के पासी टोला में स्थापित मां दुर्गा के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती रही।

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