Biharsharif News: बंद घर का ताला तोड़कर 10 लाख रुपये की संपत्ति चोरी

चोरी की घटना

घटना के विवरण

थाना क्षेत्र के महादेवपुर गांव में रविवार को चोरों ने बंद पड़े घर का ताला तोड़कर 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति चुरा ली। नकद रुपये, सोने-चांदी के जेवर व अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गये। सोमवार की सुबह पड़ोसियों ने टूटे तालों को देखकर गृहस्वामी को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर गृहस्वामी के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। सूचना पाकर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गयी। चोरी की घटना अशोक सिंह चंदेल के घर में हुई है।छह दिन पूर्व वे अपने प्रोफेसर पुत्र से मिलने जम्मू गये थे। आशंका है कि चोर चहारदीवारी फांदकर घर में घुस गये और चोरी की घटना को अंजाम दिया। गृहस्वामी के भतीजे प्रवीण सिंह ने बताया कि चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़ दिया। इसके बाद घर के छह कमरों का भी ताला तोड़ा। अलमारी, बक्से से 35 हजार रुपये नकद, पांच चांदी की पायल, तीन जोड़ी सोने के झुमके, चांदी का नारियल, कांसा व पीतल के बर्तन सहित अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गये। चोरों ने एक गुल्लक को तोड़कर उसमें रखे रुपये भी चुरा लिये। इतना ही नहीं चोरों ने किचेन में रखी बिस्किट व ड्राइफ्रूट खाये। ऐसा लगता है कि चोरों ने आराम से कई घंटों तक घर की तलाशी ली। चोर इतने शातिर थे कि आसपास के लोगों को घटना की भनक भी नहीं लगी। थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। फॉरेंसिक टीम व श्वान दस्ते ने भी जांच की है। लिखित आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (राजगीर से अनूप कुमार)