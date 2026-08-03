Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: बंद घर का ताला तोड़कर 10 लाख रुपये की संपत्ति चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: नकदी, सोने-चांदी के जेवर व कीमती सामान लेकर हुए फरार बंद घर का ताला तोड़कर 10 लाख रुपये की संपत्ति चोरी बंद घर का ताला तोड़कर 10 लाख रुपये की संपत्ति चोरी

Biharsharif News: बंद घर का ताला तोड़कर 10 लाख रुपये की संपत्ति चोरी

Biharsharif News: नकदी, सोने-चांदी के जेवर व कीमती सामान लेकर हुए फरार राजगीर थाना क्षेत्र के महादेवनगर गांव में हुई चोरी की घटना फोटो : राजगीर चोरी-राजगीर के महादेवपुर गांव में रविवार को घटनास्थल की जांच करते पुलिस अधिकारी। राजगीर, निज संवाददाता।

चोरी की घटना

थाना क्षेत्र के महादेवपुर गांव में रविवार को चोरों ने बंद पड़े घर का ताला तोड़कर 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति चुरा ली। नकद रुपये, सोने-चांदी के जेवर व अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गये। सोमवार की सुबह पड़ोसियों ने टूटे तालों को देखकर गृहस्वामी को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर गृहस्वामी के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। सूचना पाकर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गयी। चोरी की घटना अशोक सिंह चंदेल के घर में हुई है।

घटना के विवरण

छह दिन पूर्व वे अपने प्रोफेसर पुत्र से मिलने जम्मू गये थे। आशंका है कि चोर चहारदीवारी फांदकर घर में घुस गये और चोरी की घटना को अंजाम दिया। गृहस्वामी के भतीजे प्रवीण सिंह ने बताया कि चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़ दिया। इसके बाद घर के छह कमरों का भी ताला तोड़ा। अलमारी, बक्से से 35 हजार रुपये नकद, पांच चांदी की पायल, तीन जोड़ी सोने के झुमके, चांदी का नारियल, कांसा व पीतल के बर्तन सहित अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गये। चोरों ने एक गुल्लक को तोड़कर उसमें रखे रुपये भी चुरा लिये। इतना ही नहीं चोरों ने किचेन में रखी बिस्किट व ड्राइफ्रूट खाये। ऐसा लगता है कि चोरों ने आराम से कई घंटों तक घर की तलाशी ली। चोर इतने शातिर थे कि आसपास के लोगों को घटना की भनक भी नहीं लगी। थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। फॉरेंसिक टीम व श्वान दस्ते ने भी जांच की है। लिखित आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (राजगीर से अनूप कुमार)

सामान्य प्रश्न

राजगीर में चोरी की घटना कब हुई?
राजगीर के महादेवपुर गांव में चोरी की घटना रविवार को हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rajgir Biharsharif News Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।