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Biharsharif News: समय सीमा समाप्त, 24 लॉट चावल रह गया बकाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: चावल जमा करने लिए देर रात वाहनों की लगी रही कतार जाने के लिए देर रात तक होड़ मची रही। देर रात तक चावल जमा करने का सिलसिला चलने के बाद भी 9 पैक्सों के डिफॉल्टर हो गयी। 132967.46 टन धान क्रय एवज में 31...

Biharsharif News: समय सीमा समाप्त, 24 लॉट चावल रह गया बकाया

Biharsharif News: चावल जमा करने लिए देर रात वाहनों की लगी रही कतार कई पैक्स दस पैक्स डिफॉल्टर, होगी कानूनी कार्रवाई बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। धान क्रय के बाद चावल जमा किये जाने की मियाद 31 जुलाई की देर रात समाप्त हो गयी।

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नालंदा में चावल की प्राप्ति

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सामान्य प्रश्न

चावल जमा करने की मियाद कब समाप्त हुई?
चावल जमा करने की मियाद 31 जुलाई को समाप्त हुई।
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