Biharsharif News: नूरसराय में लूटी गयी बाइक के साथ 6 गिरफ्तार

Biharsharif News: नूरसराय, निज प्रतिनिधि। स्थानीय थाना की पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए लूटी गयी बाइक के साथ छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को नूरसराय थाना में प्रेस वार्ता कर सदर डीएसपी-टू संजय कुमार जायसवाल ने पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार की रात नोनौरा गांव के बजरंगबली मंदिर के पास लुटेरों ने बाइक, पर्स व मोबाइल फोन लूट लिया था। सूचना मिलते ही विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। 24 घंटे के अंदर लूटी गयी बाइक, पर्स व मोबाइल के साथ एक नाबालिग सहित छह लुटेरों को दबोचा गया। लुटेरों की पहचान नूरसराय के हिलसा रोड निवासी सुभाष यादव के पुत्र रोहित कुमार, हरेंद्र पासवान के पुत्र साहिल कुमार, अलिन्दर रविदास के पुत्र नीरज कुमार, अतवलचक के भेटारी उर्फ रविश कुमार और विकास कुमार के रूप में किया गया।