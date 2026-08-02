Biharsharif News: ककैला गांव में लगा जागरूकता शिविर
Biharsharif News: नूरसराय के ककैला सामुदायिक भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों को कानूनी सेवाओं की जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता अरेन्द्र पासवान और पीएलवी सुरेंद्र शर्मा ने सभी बच्चों के देखभाल के लिए कानूनी उपायों पर चर्चा की।
Biharsharif News: नूरसराय, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के ककैला सामुदायिक भवन में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक जागरूकता शिविर लगा। इसमें पैनल अधिवक्ता अरेन्द्र पासवान, पीएलवी सुरेंद्र शर्मा ने लोगों केा दिव्यांग बच्चों व उनके माता-पिता, कानूनी अभिभावकों व सहायक एजेंसियों सहित सभी बच्चों को उनकी देखरेख के लिए बनी कानूनी सेवाओं की जानकारी दी। मौके पर मुखिया श्यामपति देवी, बच्चू पासवान, कवींद्र पासवान, रंजीत सिंह, राजबल्लभ यादव, रवींद्र गोप, कमलेश प्रसाद व अन्य मौजूद थे।
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