Biharsharif News: तय समय पर चावल नहीं देने वाले 3 पैक्स अध्यक्षों व प्रबंधकों पर दर्ज होगी एफआईआर

अंतिम मोहलत समाप्त

डीसीओ ने बीसीओ को दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश सर्वा, कसार और एफनी पैक्स पर बकाया है चावल; 17 में से 14 ने पूरा किया शतप्रतिशत लक्ष्य देर रात 12 बजे तक खुला रहा डीसीओ कार्यालय, 21,126 टन में से 21,123 टन चावल जमा फोटो 01 शेखपुरा - शेखपुरा का डीसीओ कार्यालय। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। सरकारी दर पर धान खरीद के एवज में पैक्सों द्वारा स्टेट फूड कॉरपोरेशन (एसएफसी) को चावल देने की अंतिम मोहलत अब समाप्त हो गई है। सरकार द्वारा चावल जमा करने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद जिले की तीन पैक्सों ने चावल जमा नहीं किया। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी (डीसीओ) रितु कुमारी ने संबंधित बीसीओ को तीनों पैक्स के अध्यक्षों और प्रबंधकों पर तत्काल मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है। डीसीओ ने बताया कि जिन पैक्सों द्वारा चावल जमा नहीं किया गया है, उनमें सर्वा पैक्स पर 1.99 लॉट, कसार पर 1.09 लॉट और एफनी पैक्स पर 1.74 लॉट चावल बकाया रह गया है। अब डिफॉल्टर पैक्सों पर कानूनी कार्रवाई के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।