Biharsharif News: दबंगों ने जबरन खेत में चलाया हल, दी जान मारने की धमकी
Biharsharif News: राजगीर थाना क्षेत्र के नोनही गांव में हुई घटना दबंगों ने जबरन खेत में चलाया हल, दी जान मारने की धमकी दबंगों ने जबरन खेत में चलाया हल, दी जान मारने की धमकी
Biharsharif News: राजगीर थाना क्षेत्र के नोनही गांव में हुई घटना राजगीर, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के नोनही गांव में मंगलवार को दबंगों ने जबरन खेत में हल चला दिया। विरोध करने पर मारपीट की गयी। घर में घुसकर जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट में दो लोग जख्मी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी के लिए लिखित आवेदन दिया है। गोपाल चौरसिया और शिवनंदन प्रसाद चौरसिया ने बताया कि वे तीन भाई हैं। मंगलवार दोपहर के बाद चकपर गांव निवासी धनन्जय सिंह उर्फ लोटी सिंह, वीरायतन निवासी उदय राजवंशी दो गाड़ियों से 10-15 लोगों के साथ गांव पहुंचे।
उनके घर के पास आकर गालियां दी। जान मारने की धमकी दी। इसके बाद बदमाश खेत में जबरन ट्रैक्टर से जुताई करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की। जमीन को लेकर पहले से कोर्ट में मामला चल रहा है। आरोपित जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। घटना के बाद गांव में भय का माहौल है। थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है। मामले की जांच की जा रही है। (राजगीर से अनूप कुमार)
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