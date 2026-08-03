Biharsharif News: जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े, तीन लोग घायल
Biharsharif News: जमीन विवाद के चलते चेवाड़ा के कपासी गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस घटना में तीन लोग, अशोक मिस्त्री, गनी मिस्त्री और उमा देवी, घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है। मामले की शिकायत करण्डे थाने में दर्ज कराई गई है।
Biharsharif News: जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े, तीन लोग घायल चेवाड़ा, निज संवाददाता। प्रखंड की छठियारा पंचायत के कपासी गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई। एक पक्ष के अशोक मिस्त्री, गनी मिस्त्री और उमा देवी जख्मी हो गईं। घायलों का इलाज स्थानीय सीएचसी में कराया गया। घटना की शिकायत करण्डे थाने में की गयी है। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)
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