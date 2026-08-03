Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े, तीन लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: जमीन विवाद के चलते चेवाड़ा के कपासी गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस घटना में तीन लोग, अशोक मिस्त्री, गनी मिस्त्री और उमा देवी, घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है। मामले की शिकायत करण्डे थाने में दर्ज कराई गई है।

Biharsharif News: जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े, तीन लोग घायल

Biharsharif News: जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े, तीन लोग घायल चेवाड़ा, निज संवाददाता। प्रखंड की छठियारा पंचायत के कपासी गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई। एक पक्ष के अशोक मिस्त्री, गनी मिस्त्री और उमा देवी जख्मी हो गईं। घायलों का इलाज स्थानीय सीएचसी में कराया गया। घटना की शिकायत करण्डे थाने में की गयी है। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute Biharsharif News Biharsharif Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।