Biharsharif News: बेट इमिन्स के वार्डों में बेडसाइड थूकदान की कमी से गंभीर रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलने में असमर्थ मरीजों को थूक, बलगम इत्यादि के सुरक्षित निस्तारण में कठिनाई हो रही है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि पहले बिस्तर के पास स्टील के बर्तन होते थे, जो गायब हो गए हैं।

Biharsharif News: बीमिम्स के वार्डों में बेडसाइड थूकदान नहीं, गंभीर रोगियों की बढ़ी मुश्किलें चलने-फिरने में असमर्थ मरीजों को हो रही परेशानी संक्रमण नियंत्रण और स्वच्छता व्यवस्था पर भी उठ रहे सवाल फोटो : मेडिकल कॉलेज : पावापुरी मेडिकल कॉलेज। पावापुरी, निज संवाददाता। भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान (बीमिम्स) पावापुरी में भर्ती गंभीर मरीजों के लिए बेड के पास आवश्यक स्पिट कंटेनर (थूकदान) या कचरा पात्र की व्यवस्था नहीं होने से मरीजों और उनके परिजनों को रोजाना काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

गंभीर रोगियों का सामना विशेष रूप से ऐसे मरीज, जो उठकर चलने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें थूक, बलगम अथवा अन्य अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण में दिक्कत होती है। ऐसे में परिजनों को ही हाथ या प्लास्टिक में इसे ले जाकर बाहर फेंकना पड़ रहा है। इससे संक्रमित होने की आशंका बनी हुई है। अस्पताल के प्रत्येक वार्ड के बाहर गीले, सूखे और बायो-मेडिकल कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबीन लगाए गए हैं। लेकिन, गंभीर मरीजों के लिए बार-बार बेड से उठकर या परिजनों द्वारा वार्ड के बाहर जाकर कचरा फेंकना व्यावहारिक नहीं है। ऐसे में कई बार मजबूरी में अस्थायी व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है, जिससे वार्ड की स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण प्रभावित हो रही है।

स्टील के बर्तन की कमी पहले बेड के पास रखे रहते थे स्टील के बर्तन : मरीजों के परिजनों का कहना है कि पहले बेड के पास स्टील के छोटे बर्तन उपलब्ध रहते थे, जिससे मरीजों को काफी सुविधा होती थी। अब उनके नहीं रहने से विशेषकर बुजुर्ग, ऑपरेशन के बाद भर्ती मरीज और गंभीर रोगियों को अधिक परेशानी हो रही है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. जकी अनवर जमां ने बताया कि पूर्व में प्रत्येक बेड के पास स्टील के छोटे बर्तन उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन, समय के साथ अधिकांश बर्तन गायब हो गए। इसके बाद वार्डों के बाहर अलग-अलग श्रेणी के डस्टबीन लगाए गए हैं। आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर विचार किया जाएगा।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय थूकदान रहने से संक्रमण थमेगा : स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण के लिए बेडसाइड स्पिट कंटेनर या डिस्पोजेबल स्पिट बाउल यानि थूकदान जैसी सुविधा महत्वपूर्ण होती है। इससे मरीजों को राहत मिलने के साथ-साथ वार्डों में स्वच्छता बनाए रखने और संक्रमण फैलने की संभावना कम करने में भी मदद मिलती है।

मांग प्राप्त हुई स्टील के बर्तन की कर रहे मांग : नवादा निवासी मरीज आरएन पांडेय ने अस्पताल प्रशासन से प्रत्येक बेड के पास फिर से स्टील के बर्तन अथवा डिस्पोजेबल स्पिट कंटेनर उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यह छोटी-सी सुविधा गंभीर मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था भी अधिक प्रभावी बनेगी। (पावापुरी से अनिल उपाध्याय)