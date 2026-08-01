Biharsharif News: के.के. मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को एनएमसी से 100 एमबीबीएस सीटों की मंजूरी मिली है। चेयरमैन ई. रवि चौधरी और अन्य अधिकारियों ने इसे नालंदा और बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। यह उपलब्धि संस्थान के समर्पित कर्मचारियों का परिणाम है और इससे विद्यार्थियों को बेहतर चिकित्सा शिक्षा का अवसर मिलेगा।

Biharsharif News: के.के. मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को मिली 100 एमबीबीएस सीटों की मंजूरी फोटो : रवि : चेयरमैन इंजीनियर रवि चौधरी। बिहारशरीफ। नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड के लोधीपुर-छबीलापुर स्थित के.के. मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से 100 एमबीबीएस सीटों के संचालन की स्वीकृति मिल गई है।

स्वीकृति का महत्व इस मंजूरी के साथ संस्थान अब चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। संस्थान के चेयरमैन ई. रवि चौधरी एवं ई. रिची रवि ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरे नालंदा एवं बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। एक्सक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती दीक्षा ने कहा कि यह सफलता संस्थान के सभी शिक्षकों, चिकित्सकों, कर्मचारियों और सहयोगियों के वर्षों के समर्पण, कड़ी मेहनत एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है।

भविष्य की संभावनाएं उन्होंने विश्वास जताया कि संस्थान आने वाले समय में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। 100 एमबीबीएस सीटों की स्वीकृति मिलने से अब बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। के.के. मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, आधुनिक अस्पताल, अनुभवी चिकित्सकों तथा उन्नत शिक्षण व्यवस्था से सुसज्जित है। संस्थान का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। एनएमसी की स्वीकृति के बाद संस्थान परिसर में उत्साह का माहौल है और इसे नालंदा जिले के शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।